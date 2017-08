KØBENHAVN (VG) En hobbyseiler og en student fikk begge kontakt med drapssiktede Peter Madsen og den forsvunne svenske journalisten Kim Wall.

– Vi seilte opp på siden av ubåten, bare tre meter unna den. I ubåttårnet sto en mann og en kvinne og smilte og vinket til oss. Han slo av en spøk om at min båt hadde flere hestekrefter enn hans, og så lo vi av det. Stemningen var veldig god, forteller Rasmus Ejlers (54) til VG.

Han er etter alt å dømme den siste som snakket med den nå drapssiktede oppfinneren Peter Madsen (46) før ubåten ble meldt savnet morgenen etter.

Det mener han i hvert fall selv, etter at politiet gikk igjennom bildene på mobilen hans mandag.

– De sjekket at klokken på mobilen min har gått riktig, og kunne bekrefte at det siste bildet er tatt klokken 20.31, forteller Ejlers.

Reagerte på én ting

Hobbyseileren anslår at ubåten seilte med en fart på ett knop da han og sønnen på åtte år nærmet seg den bakfra.

– Jeg spurte om det var en gammel marine-ubåt, men han svarte overraskende at han hadde bygget den selv. Når jeg tenker meg om, har jeg jo hørt om «Raket-Madsen», men jeg koblet det ikke der og da, sier han.

Ejlers beskriver kvelden på sjøen som idyllisk og møtet som hyggelig. Det var kun én ting han reagerte på:

– Kvinnen virket så lettet over å møte oss. Hun smilte, lo og fokuserte bare på oss, men sa likevel ingenting. Det var Madsen som sto for snakkingen, og han snakket på en måte som fikk meg til å tenke at han ville imponere denne vakre kvinnen.

Akkurat da Ejlers fisket frem telefonen for å ta bildet av Madsen og Wall, gjorde den svenske journalisten det samme. På dette bildet, som senere har gått verden rundt, har Wall akkurat knipset noen bilder av ham og sønnen, forteller Ejlers:

FØR HUN FORSVANT: Kim Wall står på toppen av ubåten «Nautilus» sammen med den danske oppfinneren Peter Madsen. Før møtet mener Rasmus Ejlers at Madsen pekte rundt seg, og at det virket som han hadde tatt med den svenske kvinnen på en slags sightseeing-tur. Bildet er tatt klokken 20.31. Foto: Rasmus Ejlers , Ritzau

– Sønnen min spurte om han kunne dukket ned i havet med båten, og Madsen svarte at det ikke var mulig akkurat her. 500 meter lenger borte, ved et sted som heter Middelgrunnen, mente han derimot at han pleide å dukke ned, sier Ejlers.

Rystet over beskjeden

Etter den korte praten, mener Ejlers det virket som om Madsen fikk en telefon.

– Jeg så ikke helt hva som skjedde, men han snudde seg i hvert fall vekk, og det så ut som han pratet med noen, sier han.

– Jeg opplevde Madsens tone som veldig vennlig gjennom hele samtalen, og kvinnen virket på ingen måte ubekvem.

Ejlers forteller at han er rystet over beskjeden om drapssiktelsen mot Madsen. Han har ennå ikke fortalt sin åtte år gamle sønn at den svenske journalisten er meldt savnet.

– Vinket, men sa ingenting

Bare en snau halvtime i forkant av møtet med Ejlers, seilte Madsen og Wall forbi et flytende bursdagsselskap. Johan Rasmussen og kompisen Marcus Lytzen arrangerer på hobbybasis slike selskaper i en seilbåt utenfor København.

Da de fikk øye på ubåten, trodde de knapt sine egne øyne.

– Det er ikke akkurat hver dag man ser en ubåt, så vi ropte hei og vinket. De smilte og vinket tilbake, men sa ingenting. Bortsett fra fartøyet var det ingenting ved møtet jeg bet meg merke i, forteller 23 år gamle Rasmussen til VG.

Både han og Ejlers var i kontakt med politiet mandag, etter selv å ha meldt ifra om sine opplevelser på telefon fredag.

Ejlers forteller at politiet ville vite hvilken fart ubåten holdt, hvilken retning den kjørte og hvordan de to oppførte seg.

Rasmussen har forklart at ubåten kjørte i stikk motsatt retning av Refshaleøen, der Madsen først hevdet å ha satt av kvinnen omkring klokken 22.30 torsdag kveld. Madsen har senere endret på denne forklaringen, uten at politiet vil gå inn på hva den nye forklaringen innebærer.

Omkring 300 tips til politiet

I en pressemelding Københavns politi sendte ut like før klokken 14 tirsdag, fremkommer det at politiet har mottatt snaut 300 henvendelser med observasjoner og tips.

– Jeg vet ikke hvor mange av dem som selv har vært om bord i båten. Vi har heller ikke rukket å snakke med alle som har vært om bord, og vi håper deres forklaringer vil bringe oss videre i saken, sier Stein Hansen i Københavns politi til VG tirsdag formiddag.

Samtidig konstaterer han at det ikke har vært noe særlig fremgang «de siste 18 timene».

– Politiet har ingen nye kommentarer til letingen, annet enn at vi søker i et større område, snakker med vitner og undersøker tekniske bevis.

Grunnet strømforholdene i vannet har dansk politi takket ja til bistand fra politiet i Sverige, som nå leter etter Kim Wall i svensk farvann. Hansen forteller til VG at politiet verken har vært i kontakt med norsk politi eller norske vitner i saken.

Det vil også bli aktuelt for politiet å ta nye avhør av drapssiktede Madsen etter hvert som ny informasjon dukker opp i saken.

Da VG var ved ubåten i Nordhamn klokken 18.45 mandag kveld, jobbet flere av politiets krimteknikere fremdeles inne i ubåten. Fire menn fra Forsvaret passet på at ingen tok seg inn på det avsperrede området der fartøyet står plassert.

Tirsdag melder politiet at de tekniske undersøkelsene i båten er avsluttet.