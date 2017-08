Dansk politi om ubåtmysteriet: «Nautilus» senket med vilje

Politiet mener oppfinneren Peter Madsens ubåt «Nautilus» ble senket med vilje. Nå søker svensk politi etter Kim Wall i svensk farvann.

I en pressemelding fra dansk politi heter det at tekniske undersøkelser av ubåten viser at ubåten «Nautilus» angivelig skal ha blitt senket med vilje.

De tekniske undersøkelsene av ubåten er stort sett ferdige, og forventes å være avsluttet i dag.

Det desperate søket etter den savnede journalisten, Kim Wall har vært rettet i Køgebukten i Øresund i dansk farvann, der ubåten «Nautilus» sank fredag ettermiddag.

Dansk politi har de siste dagene lett etter den svenske journalisten med både båter, dykkere og fly fra luften.

I pressemeldingen skriver politiet av ettersøkningen av den savnede Kim Walls vil fortsette i dag med en operasjon fra luften, og bistand fra det danske forsvaret.

Politiet vil prate med alle som har vært med i ubåten til Madsen tidligere, for å høre hvordan turene ble gjennomført.

Dansk politi har også innledet et samarbeid med svensk politi for å søke i svensk farvann.

Omfattende leteaksjon



Visepolitiinspektør Jens Møller ved politiet i København uttalte til Aftonbladet at de var usikre på hvordan de skulle fortsette letearbeidet mandag. Leteaksjonen til sjøs var utfordrende som følge sterke strømmer i vannet, ifølge Ekstra Bladet.

Dansk politi har fått bistand fra det danske forsvaret med både fly og dykkere til søkearbeidet.

Ole Theill Sørensen ved det danske forsvaret sier til Aftonbladet at de kommer til å søke over havet for å finne den savnede svensken. De bistår også politiet med eksperthjelp.

I tillegg har det svenske sjøredningsselskapet tilbudt seg å hjelpe til i søket etter Walls.

Aksepterte varetektsfengsling

I dag valgte oppfinner og ubåteier Peter Madsen (47) å akseptere varetektsfengslingen på 24 dager, opplyste hans forsvarer Betina Hald Engmark til danske TV 2.

Forsvareren uttalte også at Madsen fremdeles nekter straffskyld.

– Jeg har hatt et møte med min klient søndag, og vi har besluttet å ikke si noe mer, sier Engmark.

Madsen sitter nå varetektsfengslet frem til 5. september tiltalt for uaktsomt drap på den svenske journalisten. Hans første forklaring til dansk politi gikk ut på at han torsdag kveld klokken 22.30 skal ha satt av Kim Wall ved Refsehaløen i København.

Dansk politi meldte søndag at Madsen senere har endret forklaring.

– Siktede har gitt oss forskjellige forklaringer, sa Jens Møller i danske politiet til Ekstra Bladet.

Politiet ville imidlertid ikke opplyse hva Madsen hadde oppgitt i den nye forklaringen. Den siktede hevder selv at ubåten sank som følge av en teknisk feil. Det tror ikke dansk politi noe på.

– Det virker som en bevisst handling at ubåten sank, sa dansk politi til Aftonbladet.