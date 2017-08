Dansk politi: Mulig funn av kroppsdel

Dansk politi melder om mulig funn av kroppsdel utenfor Skåne i Sverige.

Torsdag melder Københavnspolitiet på Twitter om et mulig funn av kroppsdel utenfor Falsterbro i svensk farvann. Området ligger i nærheten av Skåne.

De opplyser at de per nå ikke har noen ytteligere opplysninger om det mulige funnet.

Funnet ble gjort ved en strand i Sverige tidligere på dagen torsdag. En mann ringte svensk politi ved 11.38 tiden og fortalte at han hadde funnet det som kan være en kroppsdel fra et menneske, skriver Aftonbladet.

Kriminalteknikere ble sendt til stedet for å kontrollere og håndtere funnet, og funnet skal videre undersøkes av en rettsmedisiner.

– Vi må undersøke om det kommer fra et menneske, et dyr eller en fisk. Vi kommer til å levere funnet til en rettsmedisiner og så får det gjøres en DNA-analyse for å se om det matcher med noen forsvunnet person, sier Åsa Emanuelsson, pressetalsperson ved politiet i region Syd i Sverige til Aftonbladet.

Dansk politi ble underrettet av sine svenske kolleger om funnet.

– Det er lett å anta en sammenheng til personen som var forsvunnet og nå er bekreftet død, men vi jobber bredt. Vi har meldt i fra til dansk politi, så vi får se hva det resulterer i, sier Emanuelsson.

DNA-prøver bekreftet onsdag at det var en del av kroppen til den savnede svenske journalisten Kim Wall (30) som ble funnet av en tilfeldig forbipasserende i vannkanten på den danske øya Amager mandag.