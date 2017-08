Ifølge politiet ble det gjort flere bevisste handlinger for å sørge for at liket av Kim Wall (30) skulle synke til havets bunn.

Tidlig onsdag morgen meldte København-politiet at de har fått en DNA-match, og at de kunne dermed bekrefte at det parterte liket som mandag ble funnet i fjøresteinene ved Køgebukten er den svenske journalisten.

På en pressekonferanse noen timer senere ga etterforskningsleder Jens Møller flere detaljer om funnet av Kim Wall.

– Om obduksjonen vil jeg tilføye at det er noen skader som ser ut til å bevisst være utført for å sikre – eller et forsøk på å sikre – slik at gasser og annen luft ikke skulle gå ut av torsoen (overkroppen journ.anm) for at det ikke ville drive til havs eller heve seg fra havbunnen, sier han og fortsetter:

FUNNET DØD: Kim Wall (30). Foto: Tom Wall , AFP

– Og på kroppen var det festet metall for å sikre at kroppen ville synke til bunnen.

Wall forsvant torsdag for to uker siden da hun ble med den danske oppfinneren Peter Madsen (46) på tur i hans hjemmebygde ubåt for å lage en reportasje om ham.

Fant Kims blod i ubåten

Tirsdag denne uken sa Møller at det som mandag ble funnet var en overkropp hvor hode, ben og armer mangler «som følge av en bevisst avskjæring».

Etterforskningslederen bekreftet også at det er funnet blod inne i ubåten som matcher med Walls DNA.

– Ubåten har vært fylt med 38.000 liter vann. Vi har funnet noe størknet blod. Mer enn det kan jeg ikke si nå, sier Møller.

Det er også gjort prøver av klærne Peter Madsen hadde på seg da ubåten sank, men analysesvarene på dette vil ikke være klare før om to til tre uker.



Ikke klar dødsårsak

Madsen har innrømmet å ha dumpet den svenske journalisten til sjøs, men hevder at dette skjedde som følge av en ulykke om bord i ubåten.

Allerede dagen etter at ubåten ble funnet, sikret politiet Walls DNA i form av en hårbørste og tannbørste som ble brukt i identifiseringsarbeidet av likdelen.

På spørsmål fra en journalist svarer Møller at de ikke ennå har en klar dødsårsak, kun en foreløpig melding fra rettsmedisinerne som han ikke ønsker å utdype. Motivet ønsker han heller ikke å kommentere.

REDDET I LAND: Dette bildet av Peter Madsen er tatt kort tid etter at ubåten hans sank i Køgebukten. Politiet mener han gjorde det med vilje for å skjule bevis. Foto: Bax Lindhardt , AFP

Parallelt med den storstilte politietterforskningen, fortsetter søket etter flere likdeler i området der ubåten forsvant.

Familien i sorg

Kort tid etter at Københavnspolitiet bekreftet DNA-matchen la Walls mor ut et innlegg på Facebook.

«Det er med grenseløs sorg og forferdelse at vi har mottatt beskjed om at levningene av vår datter og søster Kim Wall er funnet» skriver Ingrid Wall, ifølge Aftonbladet.

Hun skriver videre at de ennå ikke vet rekkevidden av katastrofen, og at de fortsatt har en rekke spørsmål de ønsker svar på.

«Tragedien rammet ikke bare oss og øvrig familie, men også venner og kolleger over hele verden. Under de forferdelige dagene som har gått siden Kim forsvant har vi fått utallige bevis på hvor elsket og verdsatt hun var som menneske, venn og journalist. Fra alle verdens hjørner kommer det bevis på at Kim var en person som utgjorde en forskjell», avsluttet hun.