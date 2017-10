Aktor: Peter Madsen hadde draps- og torturfilmer

På tirsdagens rettsmøte opplyser aktor at det er funnet voldelige, seksuelle filmklipp på datamaskinen til drapssiktede Peter Madsen som blant annet skal vise ekte drap på kvinner.

Drapet på den svenske journalisten Kim Wall er fortsatt et mysterium. På et rettsmøte tirsdag opplyser aktor Jakob Buch-Jepsen at obduksjonen av Wall ikke har gitt endelig svar på dødsårsaken.

AKTOR: Jakob Buch-Jepsen. Foto: Stine Tidsvilde , AP

Den danske oppfinneren Peter Madsen er siktet for å ha drept og partert Wall i august i år.

Det ble funnet flere knivstikk i skrittet og brystet hennes, ifølge Buch-Jepsen.

Ifølge obduksjonsrapporten er disse skadene påført omtrent på dødstidspunktet, eller kort tid etter. Men rapporten kan altså ikke fastslå hvordan den svenske journalisten mistet livet.

Det ble besluttet at Madsen skal varetektsfengsles i fire nye uker.

Fant filmer som viser vold og drap



Buch-Jepsen viser til at de fant DNA fra den avdøde Wall på Madsens hender, ansikt og nakke.

Videre gikk det fram at det er funnet voldelige, seksuelle filmklipp på datamaskinen hans som blant annet skal vise drap på kvinner. Madsen viser til at datamaskinen som er blitt tatt hånd om ikke bare er hans, men at andre har brukt den, blant andre en praktikant.

DØD: Journalisten Kim Wall. Foto: Tt News Agency , Reuters

Ubåteieren nekter straffskyld etter siktelsen: Han nekter for å ha begått et forsettlig drap og han erkjenner bare delvis å ha skjendet Walls døde kropp da han kastet den på havet i hel tilstand. Kroppen hennes ble funnet oppskåret.

Han avga ingen forklaring tirsdag, fordi formålet med rettsmøtet var å få medhold i fortsatt fengsling.

Politiet: Ulogisk forklaring

Madsens forklaring på dødsfallet er at Wall fikk en 70 kilos luke i hodet, noe som førte til et åpen kraniebrudd og hennes død. Etter noen timers hvile- og tenkepause skal Madsen å kaste henne over bord.

Han har forklart at han bar henne opp og ut av luken. Madsen hevder at hun mister både skoene, strømpebuksene og trusen i løftet og i forbindelse med at han bandt sammen føttene hennes.



Etter å kastet henne over bord, åpnet han ventilene til Nautilus, og ubåten synker.



Dansk politi har ikke satt lit til denne forklaringen, og har betegnet den som ulogisk.