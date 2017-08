Aftonbladet: Politiet ser på kobling mellom Peter Madsen og gamle drap

Politiet ser på uløste drap etter at kroppen til Kim Wall ble funnet mandag.

Dansk politi: – Metall var festet til kroppen

Dansk politi sier til Aftonbladet at de ser på uoppklarte drap, og om den såkalte ubåtkapteinen Peter Madsen har en kobling til dem. Denne uken ble det bekreftet at det parterte liket som ble funnet mandag var savnede Kim Wall.

Nå ser dansk politi på om Madsen kan kobles til blant annet parteringsdrapet den japanske studenten Kazuko Toyonaga i 1986.

Japansk turist funnet i 1986



Madsen skal ha befunnet seg i området der liket ble funnet da han var 15 år.

Deler av Toyonagas kropp ble funnet i en pose ved Islands Brygge i København. Politiet ser ifølge Aftonbladet også på andre mord etter Kim Wall ble funnet, men har ikke kunngjort at de har funnet noe.

Den svenske journalisten ble sist sett ombord på ubåten til drapssiktede Peter Madsen for to uker siden. Madsen innrømmet på mandag at han hadde dumpet journalisten i vannet. Selv hevder han at det skjedde en ulykke om bord i forkant.

