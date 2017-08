Ubåt-Madsen varetektsfengslet for «uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter»

Oppfinneren er varetektsfengslet for «uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter», med en strafferamme på opp til åtte år. Siktelsen for forsettelig drap opprettholdes.

København byrett har endret ordlyden i grunnlaget for varetektsfengslingen av oppfinner og ubåt-eier Peter Madsen, melder danske Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladet har endringen skjedd med henvisning til en bestemmelse i rettspleieloven, som blant annet gir mulighet for å rette skrivefeil eller forglemmelser.

Eieren av den private ubåten «Nautilus» som sank i Danmark fredag, er siktet for drap på den svenske journalisten Kim Wall, som skal ha vært ombord i fartøyet.

Fengslingsgrunnlaget for uaktsomt drap er nå endret til uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter.

Dette kommer fram i et endret dokument fra mandag den 14. august som Ekstra Bladet og Ritzau har fått tilgang til.

Endringen betyr at strafferammen stiger fra bot eller fengsel på inntil fire måneder, til fengsel i opp til åtte år.

Peter Madsen ble siktet for uaktsomt drap fredag, og dokumentet skal ha blitt endret lørdag.

Pressekontakt Jens Stausbøll for København byrett forklarer til Ekstra Bladet at da påtalemyndighetene reiste siktelsen ble det sagt at det gjaldt uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter, men den siste delen av siktelsen ble ikke skrevet ned i rettsloggen.

– Det er nå skrevet inn, sier han.

Selv om det er uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter Madsen er er varetektsfengslet for, er han også siktet for forsettelig drap. Siktelsen opprettholdes.