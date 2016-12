Wael (28) fra Aleppo ble vitne til dramaet: Det var som en spøkelsesbil

BERLIN (VG) Glass som knuste og mennesker som skrek. Slik beskriver Wael Adnan (28) dramaet som utspant seg da tolv personer ble drept i julemarked-angrepet.

28-åringen fra Aleppo i Syria forteller at han kun har vært i Tyskland i tre måneder. Mandag kveld ble han vitne til at tolv personer ble drept da en lastebil raste inn i folkemengden ved det tradisjonsrike julemarkedet i Berlin.

Han forteller at han kun sto 50 meter unna da han fikk øye på lastebilen og hørte folk skrike mens de løp i alle retninger.

– Det var som en spøkelsesbil. Det var som en kniv som skar gjennom en kake eller lignende når bilen raste gjennom folkemengden, sier han.

Politiet mistenker at lastebilen, som skulle til Berlin med stålbjelker, ble stjålet fra en byggeplass i Polen. Én person ble pågrepet like etter angrepet, men identiteten til sjåføren er foreløpig ikke bekreftet.

Natt til tirsdag ble dødstallet oppjustert til tolv – i tillegg til passasjeren som ble funnet død i lastebilen. Ytterligere 48 personer er skadet, flere av dem alvorlig.

De tre venninnene Karina Douch, Yannick Alltet og Karim Akel Frej fra Brussel forlot julemarkedet kun fem minutter før lastebilen raste gjennom folkemengden.

PREGET: Venninnene Karina Douch, Yannick Alltet og Karim Akel Frej kom til åstedet etter at tolv personer ble drept ved julemarkedet i Berlin. Foto: , ANDREA GJESTVANG, VG

Da de fikk nyheten på telefonene sine, bestemte de seg for å dra tilbake for å se hva som hadde skjedd.

Både Douch og Alltet jobbet på flyplassen i Brussel da den ble mål for et terrorangrep i 2013. I Berlin ble de slått av stillheten.

– I Belgia var det kaos, og mennesker som gråt og skrek. Da vi kom hit var det så stille at vi faktisk tvilte på om det hadde skjedd noe. Da vi så lastebilen og ambulanser kom til, forsto vi at det var her, sier Frej.

Venninnene kom til Berlin mandag ettermiddag – og skal bare ha en natt på hotell før de reiser hjem igjen. De beskriver det hele som traumatisk.

– Da vi dro fra markedet var det veldig god stemning. Julen er på vei, det var fullt av folk, alle hadde det gøy, de spilte julemusikk og det var fullt av barn, sier Frej.

