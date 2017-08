Usikre velgere truer Merkels seier

PARIS (VG) Selv om forbundskansler Angela Merkels blokk har en behagelig ledelse på målingene, kan de mange ubestemte velgerne by på overraskelser.

Én måned gjenstår før tyskerne inviteres til valgurnene for å bestemme hvem som skal lede det over 80 millioner innbyggere store landet. Kristeligdemokraten Angela Merkel (63) har hatt posisjonen som Europas mektigste kvinne helt siden 2005, og målingene tyder på at hun i høst kan danne en fjerde regjering i sitt navn.

OPP – OG SÅ NED: For noen måneder siden så det ut til at sosialdemokrat Martin Schulz (SPD) kunne velte Merkel av tronen, men det virker lite sannsynlig nå. FOTO: AFP

Hennes allianse har, selv med en liten nedgang de siste ukene, 39 prosent oppslutning. Det sterkeste opposisjonspartiet, Sosialdemokratene i SPD, får bare rundt 23 prosents støtte, ifølge en meningsmåling utført av Forsa.

I Tyskland sukker nå aviskommentatorer på lederplass over det de ser på som et tamt og uengasjerende valg.



Men en fersk undersøkelse i Frankfurter Allgemeine Zeitung viser at Merkel ikke bør sprette seierschampagnen ennå, fordi rekordmange tyskere fortsatt ikke har bestemt seg. Hele 46 prosent vet ikke hvilket parti de skal stemme på. Ikke på 20 år har avisen registrert så mange usikre velgere en måned før valget.

Misnøye og redsel

Startskuddet for valgkampen forventes å bli den første store TV-debatten, som finner sted den 3. september. Selv om det offentlige ordskiftet så langt gir lite følelse av debatt og spenning, betyr ikke det nødvendigvis at tyskere flest er fornøyde med status quo under Merkel, forteller Klaus Hurrelmann, professor ved Hertie School of Governance, til VG.

FAKTA: Forbundsdagsvalget i Tyskland 2017 * Valget til den 19. tyske forbundsdagen vil finne sted 24. september 2017. * Ca. 61,5 millioner tyskere kan stemme. * Angela Merkel fra Kristeligdemokratene CDUhar vært Tysklands regjeringssjef siden 2005, og stiller til valg for en fjerde periode. (Kilde: NTB)

– Det finnes en stor andel mennesker i Tyskland som har det relativt bra, men som føler at den velstanden og det livet de har er truet, blant annet av innvandring og terror. Dette fanges ikke nødvendigvis opp på meningsmålingene, men det er noe som hersker under overflaten, mener professor Hurrelmann.

Antallet personer med innvandrerbakgrunn i Tyskland økte med 8,5 prosent i 2016 til rekordhøye 18,6 millioner mennesker. Økningen er først og fremst en konsekvens av de mange nyankomne flyktningene, melder føderale statistikkmyndigheter, ifølge NTB.

Høyrepopulistene i Alternativ for Tyskland (AfD) var for inntil kort tid siden et parti som favnet om en del av disse innvandringskritiske velgerne, men nå er partiet likevel ikke den trusselen mot den sittende makten som de var for to år siden. Partiet har slitt med en intern splittelse, samtidig som at andre, mer mainstream partier har tatt opp en del av deres politikk, og dermed sikret seg velgerne. I dag ligger AfD på mellom 7 og 10 prosent på meningsmålingene, en oppslutning som er halvert i løpet av de siste to årene.

TIDEN RENNER UT: Frauke Petry fra det innvandringskritiske AfD har sett partiet sitt dale på meningsmålingene det siste året, og mye skal til for at partiet skal klare å kare seg opp igjen før valget. FOTO: REUTERS

Sikkerhet og velferd viktigst

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

For tyskere flest er pensjon og velferd det aller viktigste når de tar sitt valg den 24. september. Henholdsvis 74 – og 73 prosent av de spurte oppgir at pensjons- og velferdsordninger er på toppen av deres prioritetsliste nå.

Nesten like høyt rager beskyttelse mot kriminalitet og terror, noe hele 72 prosent sier er viktig eller særs viktig for dem. Terrorbekjempelse er høyt på agendaen i Tyskland, i likhet med i mange andre europeiske land. Etter terrorangrepene i Spania forrige uke begrenset alle partiene, bortsett fra AfD, sin valgkampaktivitet i 48 timer av respekt for ofrene.

Innvandrings- og flyktningpolitikk er avgjørende for 54 prosent av de stemmeberettigede, viser undersøkelsen som er utført av YouGov for Statista.de.

– Immigrasjon er ikke et så stort tema som det var tidligere, fordi antallet på nyankomne migranter har gått kraftig ned. Likevel har AfD og andre anti-immigrasjonspartier fortsatt å ta plass i tysk politikk, sier professor Michaela Kreyenfeld fra Hertie School.



At Merkel har lagt an en strengere linje i sin innvandringspolitikk, er noe av forklaringen på at den faktiske velgerstøtten til ytre høyre har gått ned, sier vitenskapelig direktør ved Hans-Böckler-Stiftelsen Anke Hassel til VG.



Møtt av demonstranter fra ytre høyre

Lørdag ble Merkel ble møtt av demonstranter fra ytre høyre da hun talte på et valgkamparrangement i Quedlinburg i Tyskland. Det melder NTB.

Mens det store flertallet av tilhørerne hadde møtt opp for å høre hva Merkel hadde å si, avbrøt en gruppe tilhengere av det innvandringsfiendtlige og EU-kritiske høyrepopulistiske partiet AfD Merkel og ropte slagord mot henne mens de holdt opp plakater.

På plakatene var det skrevet tekster som «Merkel må gå», «Islam hører ikke hjemme i Tyskland» og «Beskytt oss mot Merkel».

Merkel på sin side sa at motstanderne av henne bare utgjorde noen få av de over 3.000 tilhørerne som hadde møtt fram.

– Noen tror at man kan løse alle problemer i Tyskland med å rope høyt. Jeg tror ikke på det, og det er jeg sikker på at ingen andre som har møtt opp her på torget gjør heller, sa hun videre.