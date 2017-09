Tysklands valgsjef til VG: – Ingen tegn på utenlandsk innblanding i valget

BERLIN (VG) Foreløpig er det ikke noe som tyder på at utenlandske makter har forsøkt å gripe direkte inn i valget, selv om spredningen av propaganda og falske nyheter er intensivert de siste dagene.

På selveste valgdagen melder Tysklands største avis BildZeitung om en omfattende offensiv fra russiske «bots», automatiserte sosiale medier-kontoer, som pusher propaganda til fordel for det høyrepopulistiske partiet AfD.

På spørsmål fra VG svarer sjefen for gjennomføringen av valget i Tyskland, Dieter Sahrreiter, at kriminalpolitiet, etterretningstjenester og Direktoratet for datasikkerhet følger nøye med på situasjonen.

– Vi har til nå ingen tegn på utenlandsk innblanding i valget, sier han til VG.

For to uker siden slo et tysk hackerkollektiv alarm om alvorlige sikkerhetshull i datasystemet som mange tyske delstater bruker til å registrere og overføre valgresultatene.

Sahrreiter forteller til VG i Berlin at det straks ble satt i gang tiltak for å tette sikkerhetshullene, og sikre rutinene for registrering og overføring av valgresultater.

– Det er av aller største viktighet at det ikke kan være tvil om at valgresultatene er riktige. Derfor er programvaren oppdatert, og i tillegg brukes det nettverk som ikke er koblet til internett, sier Sahrreiter.

Valgsjefen mener at siden tyskerne utelukkende kan avgi stemmer på papir, er systemet mindre sårbart for manipulering.

– Vi har ikke elektronisk stemmegivning, som gjør en sårbar for hacking. Stemmegivning og opptelling skjer i full offentlighet, slik at alle kan overvåke prosessen. De ferdig opptalte resultatene blir overført oppover i systemet fra hvert valgdistrikt til delstatsnivå og deretter til føderalt nivå. Ved hver overføring må resultatet verifiseres gjennom en analog kanal, som for eksempel over telefon. På denne måten utelukker vi at resultatene skulle bli feil på grunn av manipulasjon, forklarer valgsjefen overfor VG.

RIKSDAGSBYGNINGEN: Forbundsdagen er Tysklands folkevalgte parlament og holder til i denne bygningen i Berlin. Foto: Thomas Grabka , VG

Fordi alle stemmer er avgitt på papir, kan resultatet etterprøves, understreker Sahrreiter.

– Det helt eksakte og komplett verifiserte resultatet kommer først etter to uker, når alle resultatregistreringer har kommet inn på papir, forklarer han.

– Tyskerne har mer tillit

Ekspert på tysk, europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk og ansatt ved Brookings Institution i Washington D. C, Constanze Stelzenmüller, forklarer til magasinet Focus at Tysland har gode systemer i forbindelse med valget.

– Vi er heldige som har sett hvor usjenert Russland har utøvd innflytelse på valgene i USA og Frankrike. Tyskland er alarmert og klar over trusselen. Det tyske systemet har flere styrker: Tyskerne avgir sine stemmer på papir, ikke på datamaskiner. Vi har et flerpartisystem, ikke et polarisert system som i USA. Tyskerne har mer tillit til politikken, mediene og institusjonene, og lar seg påvirke mindre av sosiale medier og propaganda. I tillegg kommer det hele tiden gode tiltak for å bekjempe «fake news» og propaganda, sier hun.

Russland har tre tyskspråklige propagandakanaler, som står i forbindelse med Kreml: Russia Today, Sputnik og NewsFront. På det tyske mediemarkedet spiller de knapt noen rolle, men de har forsterkere. På den ene siden er det nett-troll og bots, på den andre siden grupper som det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD), innvandringsfiendtlige grupper og Kopp Verlag, som blant annet utgir konspirasjonsteoretisk og høyreekstrem litteratur, som bidrar til å spre Russlands narrativ.

– Det mest kjente tilfellet er «Lisa-saken», som omhandlet den angivelige bortføringen og voldtekten av en 13 år gammel russisk-tysk jente av tre «sydlendere». Russiske medier hauset opp saken så mye at det kom til en diplomatisk krise. Senere viste det seg at saken var grunnløs, sier Stelzenmüller til Focus.

Hackerangrep i 2015

Utover dette mistenkes Russland for å stå bak hackerangrepet mot Forbundsdagens nettverk i 2015. Tysk etterretning mener en gruppe som står bak den russiske militære etterretningstjenesten står bak. Den samme gruppen skal ha stått bak hackerangrepene mot Demokratene i USA under Hillary Clintons valgkampanje.

Russland ønsker å skape forvirring og tvil, slik at andre lands demokratier også virker ustabile, slik at det russiske politiske system legitimeres, sier Stelzenmüller til Focus.

– Målet med aksjonene er å vise både utenfra og innenfra at det ikke finnes noe alternativ til Putins Russland. Budskapet lyder: Livet under Putin er kanskje ikke perfekt, men det er i hvert fall stabilt.

Hun påpeker at Russland ikke skaper nye sårbarheter, men at de vet hvordan de skal utnytte de allerede eksisterende til sin egen fordel. For eksempel har man lenge ikke tatt på alvor at fordelene med globalisering er fordelt ulikt, noe som har ført til uvisshet og mistro i deler av befolkningen, noe som har avdekket svakheter.

Russland er heller ikke det eneste landet som forsøker å påvirke tyskerne. Kina driver industrispionasje og kjøper opp strategiske foretak i Tyskland, mens Tyrkia målrettet manipulerer og mobiliserer enkelte befolkningsgrupper i Tyskland.