Tyskland legaliserer likekjønnet ekteskap

Tysklands nasjonalforsamling kunne i dag vedta at mennesker av samme kjønn skal få lov til å gifte seg.

Forbundskansler Angela Merkel har lenge vært motstander av likekjønnet ekteskap, men åpnet tidligere i uka likevel for at representantene i Det kristeligdemokratiske partiet (CDU) kunne stemme etter sin egen overbevisning, skriver NTB.

Mandag fortalte hun at hun hadde endret syn etter at hun hadde møtt et lesbisk par som tok var på åtte fosterbarn.



Merkel selv stemte likevel mot forslaget. – For meg er ekteskapet mellom en mann og en kvinne, sier Merkel ifølge nyhetsbyrået DPA.



Loven ble vedtatt med 393 mot 226 stemmer.

BBC melder at den nye loven vil gi homofile og lesbiske fulle ekteskapsrettigheter, inkludert muligheten til å adoptere barn. Tidligere har de kun hatt muligheten til å inngå partnerskap.