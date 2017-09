Tyskland-ekspert om AfD: – Minner om gammel nazisjargong

Det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland ligger an til å få mer enn 13 prosent av stemmene i det tyske valget.

En valgdagsmåling viser at partiet Alternativ for Tyskland (AfD) ligger an til å få 13,5 prosent av stemmene ved det tyske valget.

Partiet blir trolig Tysklands tredje største parti, bak Angela Merkels kristendemokratiske parti (CDU) og Sosialdemokratene (SDP), som er målt til å få henholdsvis 32,5 og 20 prosent av stemmene.

Førsteamanuensis ved NTNU og Tyskland-kjenner Anette Homlong Storeide mener AfD har fanget stemmer blant velgerne som er misfornøyde med storkoalisjonsregjeringen.

– Sosialdemokratene og kristendemokratene gjør sine dårligste valg siden 1949. Jeg tror valgresultatet er spesielt skuffende for Angela Merkel. Det ser ut som at det er søsterpartiet i Bayern som taper flest stemmer, der misnøyen mot asyl- og flyktningpolitikken har vært størst, sier Homlong Storeide til VG.

– På ytterste høyrefløy



– Er du bekymret over at AfD ser ut til å gjøre et såpass bra valg?

– Jeg synes ikke det er en positiv utvikling. Men det er en trend man ser i flere land i Europa. Derfor er det ikke overraskende at det også skjer i Tyskland, sier hun.

Likevel mener hun resultatet er nedslående.

DEMONSTRERER MOT AFD: Demonstranter tok til gatene i Berlin i protest mot det høyreekstreme partiet AfD på valgdagen i Tyskland.

– Særlig for dem i det tyske utdanningssystemet og i tysk politikk som i flere tiår har jobbet for politisk folkeopplysning og for å fjerne fremmedfrykt. Det må bli en diskusjon om hvorfor høyreekstreme holdninger er blitt mer utbredt, og hva man kan gjøre å for å fjerne fremmedfrykten, sier Homlong Storeide.

– Hvordan vil du beskrive AfD?

– De er på ytterste høyrefløy. Det er for mildt å kalle dem høyrepopulistiske. Sentrale deler av ledelsen har kommet med høyreekstreme utsagn, som minner om gammeldags nazisjargong, sier hun.

Mener partiet bruker nazilignende sjargong



TYSKLAND-EKSPERT: Anette Homlong Storeide, førsteamanuensis ved NTNU.

Hun trekker frem et eksempel fra valgkampen der AfD brukte en valgplakat som viser en hvit kvinnes gravide mage, med teksten «nye tyskere lager vi selv».

– Det er som om plakaten er tatt fra nazistenes propagandaminister Joseph Goebbels, sier Homlong Storeide.

Hun forteller at partiet ble startet som et euroskeptisk parti i 2013, men at det i dag fremstår mer som et muslimhatende parti.

– Særlig etter flyktningkrisen har de tjent på å drive skremselspropaganda mot muslimer, sier hun.

REKLAME: AfD brukte i valgkampen en valgplakat som viser en hvit kvinnes gravide mage, med teksten «nye tyskere lager vi selv».

Generalsekretær: Har tapt kampen om dem som faller utenfor



Tyskland-ekspert og generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt, mener AfDs sterke valg må ses i sammenheng med at storkoalisjonsregjeringen går mye tilbake.

GENERALSEKRETÆR: Generalsekretær Kate Hansen Bundt i Den norske Atlanterhavskomité.

– Sosialdemokratene har tapt kampen om dem som faller utenfor i Tyskland. Det er en del fattige som ikke har fått være på den fremgangen som tysk økonomi har hatt de siste årene.

Hun viser til reformene som ble gjennomført av tidligere forbundskansler Gerhard Schröder tidlig på 2000-tallet, som blant annet førte til at mange flere måtte jobbe i midlertidige stillinger.

– Den andre gruppen som trekker mot AfD er dem som er lei av innvandringen. De straffer Merkel for den innvandringspolitikken hun har ført.

Samtidig viser hun til den store koalisjonsregjeringen, som sitter på 80 prosent av stemmene i parlamentet, har ført til en vekst på de politiske fløyene.

Tror Merkel vil stramme inn på innvandringspolitikken



Hun mener det er bekymringsverdig at et ekstremt parti som ble dannet for bare fire år siden, og som ikke har partiapparatet til de etablerte partiene, får så stor oppslutning.

– Spesielt i Tyskland, med sin spesielle historie. Jeg vil anta at det koster mer moralsk å stemme på et slikt parti der, enn for velgere i andre land.

– Hva må Merkel og sosialdemokratene gjøre for å vinne tilbake velgerne som går til AfD?

– Tysk økonomi går veldig bra. Men de må få en bedre omfordelingspolitikk. De må ta globaliseringens utfordringer på alvor, og de må styrke den sosiale politikken. Jeg tror også Merkel kommer til å stramme ytterligere inn i innvandringspolitikken.