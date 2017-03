Tyskland advarer mot falske nyheter om Sverige

Det høyrepopulistiske tyske partiet AfD anklager mediene i landet for å ikke rapportere om en advarsel mot å reise til Sverige. Tysk UD sier det er falske nyheter.

Det tyske utenriksdepartementet har sendt ut en advarsel på sin Facebook-side, der de går hardt ut mot partiet Alternativ for Tyskland (AfD), skriver Deutsche Welle.

«Vi har ikke advart mot å reise til Sverige», skriver tyske UD og mener at det høyrepopulistiske partiet, som fikk 4,7 prosent av stemmene ved valget i 2013, har spredd falske nyheter.

AfD kom med nyheten om at Tyskland fraråder folk om å reise til Sverige på Twitter.

Partiet hevder også at tyske medier ikke vil rapportere om det.

Nedjusterte terrorfaren



Hendelsene i Tyskland er blitt omtalt i svenske medier.

Aftonbladet påpeker at tysk UD informerer om at faren for terror i Sverige ble nedjustert fra nivå fire til tre på en skala fra en til fem.

Det tyske partiet skal ifølge avisen ha brukt emneknaggen #lastnightinsweden, og referert til da president Trump brukte Sverige som et skrekkeksempel på hva stor innvandring kan føre til.

I innlegget på Facebook skriver tyske UD at den eneste endringen de har gjort på reiseinformasjonen om Sverige etter at Donald Trump ble president i USA, er å understreke at det ikke er lov å drikke alkohol på offentlig sted i Sverige.

