Tysk politiker sammenliknet innvandrere med kompost

BERLIN (VG) Leder for de tyske høyrepopulistene, Frauke Petry, vekker avsky etter at hun skal ha sammenliknet innvandrere med kompost.

Fordømmelsene kommer fra alle spekter av det politiske Tyskland mot lederen for det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) etter at hun i en tale skal ha sammenlignet samfunn som tar imot migranter, med kompost.

FAKTA: Alternativ for Tyskland (AfD) * Tysk høyrepopulistisk parti, dannet i 2013 med kamp mot eurosamarbeidet som fanesak. Har senere markert seg som innvandringskritisk. * På landsplan har partiet nå en oppslutning på rundt 15 prosent. * Partiet er representert i 10 av 16 delstatsforsamlinger. * Partiets velgere er primært menn, arbeidsløse, lavt utdannede og velgere fra den østlige delen av Tyskland. ( Kilde: NTB)

Kommentarene kom fra Frauke Petry da hun denne uken holdt en tale i Stuttgart. Der skal hun ha latterliggjort ideen om at innvandrere gjør et samfunn mer mangfoldig, med å si følgende:

– Hvordan skal vi tolke kampanjen « Tyskland er fargerikt?» En komposthaug er også fargerik, sa den profilerte AfD-lederen ifølge avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ingen ved Petrys kontor har villet bekrefte utsagnet eller kommentere ytterligere hva partilederen mente med utsagnet.

STUM ETTER STORMEN: Hverken Frauke Petry eller andre sentrale politikere i AfD har villet kommentere utsagnene til lederen etter talen i Stuttgart denne uken. FOTO: AP Photo/Markus Schreiber

AfD er et relativt nytt parti i Tyskland, men har siden sitt inntog i 2013 opplevd en voldsom suksess.

Høyrepopulistene har gjort et brakvalg i flere delstater denne sommeren og høsten, og forventes å få seter i nasjonalforsamlingen til neste år. I ferske målinger får AfD 15,5 prosent oppslutning blant de tyske velgerne, ifølge gallupinstituttet INSA.

Selv om Petrys parti har mange tilhengere, er det også mange som fordømmer AfDs harde linje mot innvandrere.

– Forretningsmodellen til disse menneskene er å skremme folk, sa Thomas Strobl, innenrikspolitisk talsmann for delstaten Baden-Württemberg til Frankfurter Allgemeine Zeitung, og la til at han synes kommentarene var «frastøtende».

Sosialdemokrat Leni Breymaier i partiet SPD uttaler seg til samme avis med klar beskjed:

– Den onde propagandaen til Petry har nådd et nytt nivå. Folk blir systematisk ydmyket og satt opp mot hverandre. Denne mangelen på mangfold truer det fredelige Tyskland, sier Breymaier.

