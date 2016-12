Tysk politi: Stjålet «Arbeit macht frei»-port funnet i Bergen

En stjålet jernport med den berømte teksten «Arbeit macht frei» fra den tidligere konsentrasjonsleiren i Dachau i Tyskland er funnet i Bergen.

– Som følge av et anonymt tips, fant Vest politidistrikt i denne uken en port som stammer fra den tidligere tyske konsentrasjonsleiren i Dachau. Porten er i ok stand og vil bli levert til tyske myndigheter så fort det lar seg gjøre, opplyser kommunikasjonsrådgiver Margrethe Myrmehl Gulbrandsen i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Porten, som er 1x2 meter stor, var å finne ved hovedinngangen til den tidligere konsentrasjonsleiren, som ligger noen få kilometer utenfor München, skriver NTB. Den ble stjålet natt til 2. november 2014 og veier rundt 100 kilo.

Stig Slaatten ved Bergen nord politistasjon sier til Bygdanytt at porten ble funnet i Ytre Arna.

– Ut ifra bildet som er sendt til oss, tror politiet at det er høyst sannsynlig at dette var jernporten som ble stjålet fra Dachau, tilføyer tysk politi.

Dachau-leiren ble åpnet i 1933, bare to måneder etter at Adolf Hitler kom til makten i Tyskland. Leiren var opprinnelig tiltenkt politiske fanger, men ble en dødsleir der over 41.000 jøder ble drept under andre verdenskrig.

Teksten «Arbeit macht frei» – arbeid gjør deg fri – henger også over hovedporten til Auschwitz-leiren i Polen.