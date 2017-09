Tysk naziparti mister statsstøtten etter høyrepopulistenes brakvalg

Slik vil det hørepopulistiske partiet AfD påvirke hverdagen i tysk politikk.

Med et valgresultat på nesten 13 prosent har det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) gjort sitt inntog med i Forbundsdagen med hele 94 av de 709 representantene. Venstresiden i Tyskland har gått langt i å stemple AfD som høyreekstreme og nazister, noe en rekke eksperter har tatt til motmæle mot.

– Selvfølgelig finnes det ekstremister i partiet, og det er en del høyreradikale som stemte på dem, men det er ikke de som utgjør majoriteten. Undersøkelser viser at 60 prosent som stemte AfD ikke gjorde det på grunn av partiprogrammet deres, men i protest mot de politiske elitene. Selv på landsbygda i Sachsen vil ikke velgerne regjeres av AfD. I stedet vil de sende et tydelig signal til Berlin om at de er misfornøyde, at de føler seg glemt og ikke hørt, forklarer statsvitenskap-forsker Christoph Meisselbach ved Det tekniske universitetet i Dresden overfor VG.

Les også: Slik ble høyrepopulistene valgvinnere

Suksess som protestparti

FRA «GLANSDAGENE»: Nynazistene i NPD har flere ganger vært representert i delstatsforsamlinger. I 2004 rykket partiet inn i delstatsforsamlingen i Sachsen med vel 9 prosent av stemmene. Bildet er fra en marsj i Berlin i 2005. Foto: Fabrizio Bensch , Reuters

AfD kommer i tiden fremover til å påvirke tysk politikk på en rekke måter ved å ha fått representanter inn i Forbundsdagen. Noe som har skjedd umiddelbart, er imidlertid at partiet NPD, som av eksperter betegnes som høyreekstremt og nynazistisk, mister statsstøtten.

AfD har en betydelig høyreradikal fløy, som har overtatt posisjoner på en del politikkområder hvor NPD tidligere var populært. Ved valget i 2013 fikk NPD 1,3 prosent av stemmene på landsbasis, men i år endte det opp med et valgresultat på bare 0,38 prosent. 176.715 velgere stemte på dem. Dermed er ikke lenger NPD kvalifisert for statlig finansiering, ifølge Der Spiegel.

VG møtte partileder Frank Franz i reportasjeserien «Det hvite raseriet»: – Vi vil ha verdensherredømme

EKSPERT: Christoph Meisselbach ved Det tekniske universitetet i Dresden. Foto: Erich Muench

Stjeler velgere fra både høyre og venstre

Meisselbach mener AfD bare vil kunne holde på velgerne dersom de etablerer seg som et «normalt» høyreparti.

– De fleste som stemte AfD er ikke typiske nazister, de ønsker ikke «rense det tyske blodet». Partiets suksess forstås best ikke ved å se på partiprogrammet eller uttalelsene til lederne, men fra velgernes motiver. Disse velgerne ønsker at deres stemmer skal bli hørt. En fjerdedel av velgerne deres er tidligere hjemmesittere, mange kommer i tillegg fra CDU, SPD og Die Linke. Mange AfD-velgere er skuffet over de etablerte partiene, og hvis AfD ikke kan oppfylle deres forventinger og håp, vil de bli straffet hardt ved neste valg, sier han.

TALERSTOL: AfDs toppkandidater Alice Weidel og Alexander Gauland gir sine kommentarer til pressen etter deres første parlamentariske møte i Forbundsdagen i Berlin. Foto: Fabrizio Bensch , Reuters

Ifølge Der Spiegel kommer Afd til å få rett i underkant av fem millioner euro i statsstøtte, i tillegg til de omkring 15 millioner euro som partigruppen får utbetalt i lønn og godtgjørelser til representantene og deres medarbeidere.

Trolig kan AfD se langt etter den viktige posisjonen som offisielt opposisjonparti, etter at sosialdemokratenes leder Martin Schulz kunngjorde at partiet vil trekke seg ut av storkoalisjonen nettopp for å ta denne plassen.

Bakgrunn: Tysklands nye radikale politikere

HÆRVERK: Mange i Tyskland har sterke meninger om AfD, og enkelte har latt det komme til uttrykk gjennom å ødelegge AfDs valgkampplakater. Foto: Fabrizio Bensch , Reuters

– Vil være alt annet enn høflige

Som et mindre opposisjonsparti har AfD to formelle verktøy til rådighet: «Kleine Anfrage» og «Grosse Anfrage» - som tilsvarer det man i det norske Stortinget kaller skriftlig spørsmål og interpellasjon.

– Dette benytter AfD allerede flittig i delstatsparlamentene, hvor de har oversvømt delstatsregjeringene med slike spørsmål, sier Meisselbach.

Tysklands skjulte fattigdom: – Må velge mellom å skamme seg eller sitte hjemme og sulte

Han tror hverdagen i Forbundsdagen de neste fire årene vil preges av hetere diskusjoner, flere spisse utspill og mer fundamentale debatter.

– Det vil bli veldig annerledes fra hvordan vi har hatt det med storkoalisjonen, markert av en mangel på en livlig opposisjon og diskusjon. AfD vil være alt annet enn høflige, de vil være provokative og stimulere de andre partiene til å vise klarere alternativer. Så fra et pluralistisk synspunkt kan denne situasjonen vise seg å bli et vitaliserende stimuli for det tyske demokratiet, mener Meisselbach.

EXIT: Partileder Frauke Petry trakk seg fra AfD allerede på dag en i Forbundsdagen. Foto: Fabrizio Bensch , Reuters

Partisplittelse

Allerede første dag etter valget sørget AfD for drama da partileder Frauke Petry erklærte at hun vil trekke seg fra partiet. Om hun vil forsøke å danne et eget parti er fremdeles usikkert, men ikke usannsynlig.

– Det er en ving i AfD som støtter Petry. De er «normale» konservative og økonomisk liberale, som ønsker at AfD kan bli det partiet CDU har sluttet å være. Ettersom hver enkelt AfD-representant som har kommet inn i Forbundsdagen planlegger en politisk karriere individuelt, vil mange av de mer moderate medlemmene ikke bli stigmatisert som en del av en radikal parlamentarikergruppe for resten av sitt politiske liv. På den annen side kan folk ødelegge ryktet sitt ved å forlate fraksjonen. Mye er avhengig av hvor godt planlagt denne manøveren til Petry var, hvor overbevisende hun var, og vil bli, i å mobilisere sine støttespillere til å følge henne ut av AfD og inn i noe nytt, sier forskeren.

AfD har et stort press på seg nå, og det er ikke sikkert de kommer til å lykkes i Forbundsdagen, mener Meisselbach.

– Det viktigste trekket ved AfDs representanter er at de ikke har den samme politiske erfaring som resten. Enkelte av dem er helt nye i politikken. De vet ikke hvordan systemet fungerer, de vil få seg noen harde lærepenger – og alt dette vil skje overfor en kritisk offentlighet. Det er én god ting historien viser når protestpartier kommer inn i parlamentet: enten siviliserer det dem, eller så fører det til at de ryker ut.