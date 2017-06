Tysk musikkfestival avbrutt av terror-alarm

Musikkfestivalen Rock am Ring i Nürburg i Tyskland er avbrutt som følge av en terrortrussel.

Dette melder festivalen selv på Facebook:

«Grunnet en terrortrussel har politiet rådet oss om å avbryte festivalen. Vi ber alle besøkende om å gå fra festivalen og campingen rolig og kontrollert», skriver festivalen.

Også DPA melder at tysk politi melder at politiet har bedt om evakuering av festivalen i Nuerburg på grunn av «terrortrussel».

Politiet sier til Die Welt at det nå pågår en intens etterforskning. bakgrunnen for avgjørelsen er konkret informasjon om et mulig terrorangrep.

Festivalen skriver også at de kommer til å bistå politiet i etterforskningen.

Det er ikke kjent hva trusselen går ut på.

Festivalen hadde økt sikkerheten i forkant på grunn av Manchester-angrepet, og hadde 1200 sikkerhetspersonell til stede, opplyser politiet i en pressemelding.

Festivalen skal etter planen pågå fra 2. til 4. juni. Hvorvidt festivalprogrammet fortsetter lørdag, er foreløpig ikke avklart, men festivalen skriver på deres facebook-side at de håper å kunne fortsette lørdag.

Rock am Ring er en stor musikkfestival som arrangeres på motorsportbanen Nürburgring ved Nürburg vest i Tyskland. Opp mot 90.000 mennesker er ventet å komme til festivalen i løpet av helgen, skriver NTB.

Blant annet skulle Rammstein og Bastille spille senere på kvelden.

Rock am Ring-festivalen ble i fjor truffet av lynet, som skadet mist 82 mennesker. Ledelsen bestemte seg da for å stenge festivalen etterpå, skriver danske Politiken.