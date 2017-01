Tog kjørte på minibank og sporet av

For å få tak i minibankens innhold, la tyske tyver den i togsporet og ventet på at et godstog skulle passere.

Og den kriminelle planen fungerte, i hvert fall delvis.

For da et nederlandsk godstog omsider passerte der tyvene hadde plassert minibanken, knuste den og etterlot seg en haug av penger utover sporet.

Godstoget sporet av i sammenstøtet med minibanken, som fant sted i Dinslaken vest i Tyskland torsdag morgen. Det var tre personer på toget, men ingen kom til skade i kollisjonen, skriver Westdeutsche Zeitung.

Sett denne? Tog kjørte fra begge konduktørene – på forskjellige stasjoner

Minibanken hadde tyvene stjålet fra en stasjonsbygning i nærheten.

En talsperson for politiet sier til avisen at gjerningspersonen fikk med seg et mindre pengebeløp, men at politiet var raskt på stedet.

Ifølge talsmannen lå både sedler og mynter strødd utover sporet.

Hendelsen førte også til større forsinkelser i området, skriver Westdeutsche Zeitung.

Dinslaken ligger omtrent halvveis mellom Düsseldorf og grensen til Nederland.

Kilde: VG/NTB