To menn arrestert etter økseangrep på togstasjonen i Düsseldorf

Minst fem personer skal være skadet.

To menn er pågrepet etter å ha gått løs med øks på togstasjonen i Düsseldorf i Tyskland, melder den tyske avisen Bild.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal minst fem personer være skadet, men ingen skal ha livstruende skader.

De første meldingen gikk ut på at en mann var pågrepet, mens politiet mistenkte at en mann hadde stukket fra området. Nå er også han pågrepet.

Mennene gikk løs på tilfeldige personer på togstasjonen.

Motivet er ikke kjent, og politiet utelukker ikke at det kan være flere gjerningspersoner involvert.

Spiegel har snakket med øyenvitner som forteller at en eller to personer kom ut av et tog, og gikk til angrep på en gruppe mennesker.

Spiegels reporter, Fidelius Schmid, skriver på Twitter at flere sårede ligger blødende på bakken.

Jernbanestasjonen er stengt, og politiet har utvidet et avsperret område.