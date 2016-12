Titusener evakuert fra tysk by for å uskadeliggjøre bombe

Rundt 54.000 innbyggere i den sørtyske byen Augsburg har forlatt hjemmene sine 1. juledag mens myndighetene uskadeliggjør en 3,8 tonn stor bombe fra andre verdenskrig.

Rundt 54.000 innbyggere i den sørtyske byen Augsburg har forlatt hjemmene sine 1. juledag mens myndighetene uskadeliggjør en 3,8 tonn stor bombe fra andre verdenskrig.

Masseevakueringen ble varslet før jul.

Politiet har sagt at alle måtte være ute innen klokken 10 av det markerte området, som omfatter store deler av sentrum. Deretter har 900 polititjenestemenn og hundrevis av brannmenn sjekket at ingen er igjen i området.

– Alt går etter planene, sier en polititalsmann.

Les også: Fant bombe i naboens hage

Største evakuering siden andre verdenskrig



Uskadeliggjøringen av bomben vil kunne starte mellom klokken 14 til 15 1. juledag. Det er uvisst hvor lang tid ufarliggjøringen vil ta. Det er ventet at prosessen kan vare til utpå kvelden.

– Julen 2016 i Augsburg har blitt annerledes enn vi alle hadde forventet, sa ordfører Kurt Gribl i byen med 287.000 innbyggere i en videomelding før jul.

Myndighetene betegner det som den største masseevakueringen i Tyskland siden andre verdenskrig.

Den kraftige bomben uskadeliggjøres på en helligdag, fordi myndighetene mener evakueringen da blir enklere.

Bomben er kjent som en «blockbuster», og var den største av sitt slag som ble sluppet av RAF under luftangrep på Tyskland under andre verdenskrig. Om bomben hadde eksplodert, ville den ha skadet alle bygninger i en radius på 1,6 kilometer.

Les også: Bombe fra andre verdenskrig drepte tre i Tyskland

Funnet under byggearbeid



Bomben ble funnet forrige uke under byggearbeider i byens historiske distrikt. Prosessen med å ufarliggjøre bomben og evakuere byen krever 900 politifolk, inkludert en rekke politibiler med høyttalere som ble brukt til å informere om at folk måtte forlate byen innen tidsfristen, skriver The Guardian.

Evakueringen innebar at pasienter ved Sugsburger Vincentinum sykehus måtte bli flyttet til andre sykehus. Også julegudstjenesten i byens middelalderske katedral, måtte flyttes.

Skoler og idrettsarenaer har blitt åpnet for å ta imot de evakuerte.