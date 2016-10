Terrormistenkt begikk selvmord i tysk fengsel

Syreren Jabel Albakr, som var mistenkt for å ha planlagt et angrep for IS i Tyskland, har tatt sitt eget liv i fengselet, melder tyske medier.

Etter en 48 timers storstilt politiaksjon mandag pågrep tysk politi en 22-årig syrisk flyktning som var mistenkt for å forberede et angrep for ekstremistgruppen IS.

Da politiet undersøkte mannens leilighet i byen Chemnitz lørdag, fant de over 1 kilo sprengstoff. 22-åringen ble ettersøkt, men da var han allerede på flukt til byen Leipzig, rundt 8 mil unna.

I Leipzig ble Albakr overmannet av tre andre syrere som hadde gjenkjent ham fra et bilde. De bant ham til en sofa i en leilighet og overleverte ham til politiet.

Etter pågripelsen ble Albakr satt i varetekt, men onsdag ble han funnet død i fengselscellen i Leipzig, melder tyske medier.

Tysk etterretning skal ha hatt Bakr under oppsikt siden september, da de fikk de første tipsene om at medlemmer av ekstreemistgruppen IS planla et angrep mot tysk jord.

En annen mistenkt syrer på 33 år er tidligere pågrepet i saken.

Ifølge den tyske etterretningstjenesten BfV planla Albakr et angrep mot en flyplass.

– Vi hadde spor fra etterretningsinnsamling om at han først ønsket å angripe tog i Tyskland, sa BfV-leder Hans-Georg Maassen til kringkasteren ARD mandag kveld.

– Avslutningsvis ble planen mer konkret om å angripe flyplasser i Berlin, tilføyde Maassen.

Sprengstoffet som ble funnet i 22-åringens leilighet, var av typen TATP, ifølge politiet det samme som ble brukt under terrorangrepene i Paris og Brussel.

Albakr kom til Tyskland i februar i fjor og ble innvilget asyl i november.

