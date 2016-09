Terrorfrykt preger Oktoberfest

MÜNCHEN (VG) Færre besøker årets store ølfestival i München. Terrorangrepene i Tyskland i sommer gjør gjestene bekymret over egen sikkerhet.

– Alt på oktoberfest handler om tradisjon. Her vet vi hva vi kommer til hvert år, sier Hans Weinbeck og drar i bukseselene på sine tradisjonelle «lederhosen».

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

Den eldre mannen har deltatt på ølfestivalen i München hvert år i seksti år. Dette gangen er det likevel ikke som tidligere.

Et stort gjerde sperrer nå deler av det 310.00 kvadratmeter store området av ølhaller, salgsboder og karuseller. Weinbeck og alle andre besøkende har blitt sikkerhetssjekket av vektere og fratatt sekker og store vesker ved inngangen. Det er nye tider på Münchens tradisjonsrike ølfestival.

Ikke mer enn par måneder har gått siden München ble rystet av et skuddrama med flere drepte på kjøpesenteret Olympia midt i byen. Denne sommeren var det flere terrorhendelser i Tyskland.

– Det er den generelle situasjonen som gjør at vi har økt sikkerhetsberedskapen nå. Selvfølgelig har det direkte sammenheng med terrorangrepet her i sommer, forteller Gabriele Papke, pressesjef for Oktoberfest, til VG.

Les også: Her drikkes det over 7 millioner liter øl

TRADISJONSRIKT: Hans Weinbeck ( t.v) og Harald Rahner ( t.h) har kommet årlig til oktoberfest hvert år siden de var små. Terrorfrykt og økt sikkerhet gjør at det i år oppleves litt annerledes enn før, forteller de. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

– Flere er redde



Literskrus med lokalt brygget drikke fyller bordene i ølhallene. Med jevne mellomrom bygger det seg opp et sus fra folkemengden: Noen har stilt seg på bordet og publikum venter ivrig på at han skal tømme litersglasset i én slurk. Det lykkes i 100 prosent av tilfellene mens VG besøker folkefesten. Høy stemning og promille til tross: Færre har tatt turen hit i år. Den 18 dager lange festivalen hadde i åpningshelgen bare halvparten av besøkende den vanligvis har, forteller pressesjef Papke.

– Vi tror at det dårlige været i helgen kan være en faktor. Jeg tror ikke besøkende på Oktoberfest er redde for terror, men det er klart, de som er redde, kommer jo ikke, sier Papke til VG.

En nedgang i gjester merkes også i næringslivet i Bayern. Münchens hoteller meldte om en 15 prosents nedgang i reservasjoner før årets festival, sammenlignet med tidligere år, ifølge Wall Street Journal.

STRENGT VAKTHOLD: 200 ekstra politifolk er tilstede på festivalen i år, sammenliknet med tidligere. Et nytt, stort gjerde strekker seg rundt deler av festivalområdet. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Økt vakthold

På grunn av en økt terrorfrykt har arrangørene trappet opp sikkerheten kraftig i år. I tillegg til gjerdet rundt området og forbudet mot vesker, samt flere overvåkningskamera, er vaktholdet styrket med omtrent 200 sikkerhetsfolk. Nå er til sammen 600 vakter engasjert for å passe på de opp mot 600.000 daglige besøkende. Foran en av salgsbodene står en vennegjeng kledd i tradisjonelle drakter. De har kommet hit hvert år siden de var små. De merker endringen i år.

– Tidligere år har det vært veldig lite sikkerhet her, egentlig, det var ingen sjekk av bager og ikke noe gjerde rundt her. Nå er det annerledes, men vi prøver å ikke la det minne oss på at noe kan skje, sier Valentina Schedler (25) til VG.

Kompisen Felix Pooth (19), sier han kjenner mange som ikke kommer fordi de er bekymret.

– Kjæresten min og foreldrene mine ville ikke at jeg skulle dra hit, for de mener det er en for stor sjanse å ta. Sånn er det jo ved alle store arrangementer nå, sier Pooth til VG.

VGTV: Slik kler du deg rett til Oktoberfest

TURTE Å DELTA: Zeljika ( t.v) sier mange hun kjenner er skremt fra å komme til Oktoberfest i år. – Det har skjedd før at München har blitt rammet av terror, og det kan skje igjen, sier kvinnen. Hun er likevel glad for at hun bestemte seg for å være med på festen. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Påminnelsen om en terrortrussel er ikke god butikk for dem som jobber ved festivalen.

– Økonomisk er årets Oktoberfest så langt en ren katastrofe for familiene som driver karusellene her på området. De tjener bare en femdel av det de vanligvis gjør, for de har nesten ikke besøkende, forteller en tysk journalist til VG.

Et orkester med middelaldrende menn serverer ompa-rytmer fra et platå til den brusende drikken. Flertallet av festivaldeltagerne her går i tradisjonelle drakter: Mennene bærer stolt sine lederhosen og kvinnene sin dirndl, uavhengig om de har noen tilhørighet til Bayern. Særegenheten ved arrangementet trekker hvert år til seg rundt 6,5 millioner gjester i løpet av de to ukene Oktoberfest varer, rundt 15 prosent av dem er utlendinger.

Les mer: Skål for Oktoberfest i München

OVERRASKET OVER LITE SIKKERHET: Ayala ( 20 ) og Jake ( 22) fra Australia er på rundreise i Europa og har satt av denne uken til øl i München. De sier de var overrasket over sikkerhetsberedskapen her, fordi de forventet mer. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

En kompisgjeng fra Canada sier de hadde forventet mer vakthold og politi på et stort arrangement som dette, etter å ha sett hvordan politiet nå er blitt svært synlig i en annen europeisk storby, Paris.

– Europa endrer seg nå. Sett utenfra virker det som dere har en helt annet syn på sikkerhet enn før. Det er som om uskylden er tatt fra dere, sier Dan To (30) til VG.

Les også: Her jakter norsk politi lommetyver iført lederhosen