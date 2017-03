Stjal hundre kilos gullmynt fra tysk museum

Verdens største gullmynt er borte, etter et frekt kupp natt til mandag.

Tyvene kom seg inn i Bode-Museum i den tyske hovedstaden rundt klokken 03.30 natt til mandag, forteller talsmann Stefen Petersen ifølge AP.

Her tok de seg tilsynelatende inn et vindu og brøt seg inn i et monter.

Med seg fikk de den 100 kilo tunge gullmynten «Big Maple Leaf».

Mynten er preget med et portrett av dronning Elizabeth II på den ene siden, og lønnneblader på den andre. Den er laget i hundre kilo rent gull og har fått påført en verdi på én million kanadiske dollar. Basert på vekten er den reele verdien nærmere 38 millioner norske kroner.

Det er fremdeles uklart hva som har skjedd, men politiet har funnet en stige i nærheten av åstedet.

Mynten opptrer i Guinness' rekordbok som verdens største, ifølge museet. Den har en diameter på 53 centimeter, og er tre centimeter tykk.

