Stjålet «Arbeit macht frei»-port funnet i Bergen

Gjemt under en presenning med skrot på øde Gaupås i Bergen, fant politiet den 100 kilo tunge smijernsporten med den berømte teksten «Arbeit macht frei» fra den tidligere konsentrasjonsleiren i Dachau.

– Politiet fikk et anonymt tips og basert på det ble det gjort et funn av porten i Ytre Arna, nærmere bestemt på Gaupås, forteller politiadvokat Kari Trones i Vest politidistrikt.

Trones forteller at porten ble funnet utendørs i et område med lite bebyggelse og i nærheten av en skytebane. Den er i god stand, men har en del rust på seg. Hvorvidt rusten var der fra før, vet ikke Trones.

– Den lå under presenning med noe skrot på en parkeringsplass eller ved en grusvei. Det er et mysterium hvordan den har blitt stjålet for så å havne i Norge. Vi har ingen mistenkte i saken, men den vil bli etterforsket ved Bergen politistasjon, sier politiadvokaten.

Trolig ligget ute lenge



Hun forklarer at politiet foreløpig står på bar bakke i jakten på mistenkte. Trones hadde fredag kveld ikke informasjon om hvordan politiet mottok det anonyme tipset eller det konkrete innholdet i det.

– Vi har hatt krimteknikere der oppe. Porten har trolig ligget ute over lengre tid, og det var ikke mulig å finne DNA på den. Selv om den har ligget ut lenge, så betyr ikke det at den har ligget lenge akkurat der vi fant den.

Porten vil bli levert til tyske myndigheter så fort det lar seg gjøre.

Smijernsporten som er 1x2 meter stor, var å finne ved hovedinngangen til den tidligere konsentrasjonsleiren, som ligger noen få kilometer utenfor München, skriver NTB. Den ble stjålet natt til 2. november 2014 og veier rundt 100 kilo.

– Ut ifra bildet som er sendt til oss, tror politiet at det er høyst sannsynlig at dette var jernporten som ble stjålet fra Dachau, skriver tysk politi i en pressemelding.

Takker politiet



Dachau-leiren ble åpnet i 1933, bare to måneder etter at Adolf Hitler kom til makten i Tyskland. 41.500 ble drept i leiren, ifølge The New York Times. Teksten «Arbeit macht frei» – arbeid gjør deg fri – henger også over hovedporten til Auschwitz-leiren i Polen.

Direktøren for minnesmerket ved Dachau-leiren takker politiet i Bergen for innsatsen etter funnet av den historiske porten som ble stjålet for over to år siden.

– Selv om vi fortsatt ikke vet hva som er motivasjonen bak denne hårreisende hendelsen, vil jeg på vegne av overlevende og Dachau-minnesmerket si takk for oppdagelsen av denne kriminelle handlingen, og for den omfattende etterforskningen gjort av tysk og norsk politi, sier Gabriele Hammermann, direktør for minnesmerket ved Dachau i en pressemelding, ifølge NTB.

Porten med den berømte teksten «Arbeit macht frei» skal nå restaureres, før en dommer beslutter hvorvidt porten skal stilles ut der den sto under krigen eller om den skal være en del av utstillingen ved minnesmerket.

Porten var i sin tid døren som skilte innsatte i konsentrasjonsleiren fra verden utenfor, og den ble bygget i 1936. Den betegnes som et «nøkkelsymbol for den enorme lidelsen de innsatte ble tvunget til å gjennomgå»