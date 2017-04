Statsadvokaten: Ingen beviser mot Dortmund-pågrepet

Tyske myndigheter har ingen beviser som knytter en pågrepet mann til eksplosjonene i Dortmund tirsdag.

Det opplyser den tyske statsadvokaten i en pressemelding torsdag formiddag.

Statsadvokaten opplyser imidlertid om at den pågrepne, Abdul Beset A., er mistenkt for å være en del av terrororganisasjonen IS.

Han skal ha reist til Irak i slutten av 2014. Der skal han vært leder av en gruppe på rundt 10 personer hvis mål var «å planlegge kidnappinger, bortføringer, utpressing og drap», ifølge pressemeldingen.

Han skal ha reist tilbake til Tyskland i starten av 2016 etter å ha opphold seg i Tyrkia fra mars, 2015. Fra Tyskland skal han ha hatt kontakt med flere medlemmer av IS.

Tre eksplosjoner

Det var tirsdag kveld at tre eksplosjoner gikk av like ved Borussia Dortmunds spillerbuss. Hendelsen skjedde omtrent 10 kilometer fra Signal Iduna Park, og Champions League-møtet mellom Dortmund og Monaco ble utsatt.

Tidlig onsdag ettermiddag opplyste statsadvokaten at tysk politi hadde arrestert én person i forbindelse med angrepet. Det ble da opplyst at den arresterte skulle være en 25 år gammel iraker.

Tre brev som ble funnet på åstedet skal ha henvist til tyske fly i Syria.

Kritiske til UEFA

Bare én person ble skadet av eksplosjonene, midtstopper Marc Bartra. Han ble sendt til sykehus med en skadet arm, og ble operert natt til onsdag.

VGs kommentator: Ondskapen får aldri knuse idretten

Han måtte derfor se lagkameratene tape 3-2 mot Monaco. Etter kampen var Dortmund var svært kritiske mot UEFA som bestemte at kampen skulle spilles under et døgn etter eksplosjonene.

–UEFA må forstå at vi ikke er dyr. Vi er folk med familier og barn i huset. Vi er ikke dyr. Jeg er glad alle spillerne og de i støtteapparatet er i live, sa den greske midtstoperen Sokratis Papastahopoulos etter kampen.

Lagkamerat Nuri Sahin sa i et intervju med Viasats Jan Åge Fjørtoft at han skjønte hvor heldig han hadde vært da han kom hjem til kona og sønnen.

Se intervjuet her.

Dortmund-trener Thomas Tuchel raste mot UEFA da han møtte pressen etter kampen.

– Noen få minutter etter angrepet var det eneste spørsmålet «er dere klare til å spille?». Som om de hadde kastet en ølboks på bussen vår, sa Tuchel.

– Man føler seg hjelpesløs. De bestemte når vi skulle spille kampen om igjen. Vår mening var ikke interessant for noen. Vi ble ikke spurt om vi kunne spille kampen.