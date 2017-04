Statsadvokaten: Dortmund-mistenkt var medlem av IS

Tyske myndigheter har ingen beviser som knytter en pågrepet mann til eksplosjonene i Dortmund tirsdag.

Det opplyser den tyske statsadvokaten i en pressemelding torsdag formiddag.

Statsadvokaten opplyser imidlertid om at den pågrepne, Abdul Beset A., er mistenkt for å være en del av terrororganisasjonen IS.

Han skal ha reist til Irak i slutten av 2014 før han reiste tilbake til Tyskland i starten av 2016.

Fra Tyskland skal han ha hatt kontakt med flere medlemmer av IS.

Tre eksplosjoner

Det var tirsdag kveld at tre eksplosjoner gikk av like ved Borussia Dortmunds spillerbuss. Hendelsen skjedde omtrent 10 kilometer fra Signal Iduna Park, og Champions League-møtet mellom Dortmund og Monaco ble utsatt.

Tidlig onsdag ettermiddag opplyste statsadvokaten at tysk politi hadde arrestert én person i forbindelse med angrepet. Det ble da opplyst at den arresterte skulle være en 25 år gammel iraker.

Tre brev som ble funnet på åstedet skal ha henvist til tyske fly i Syria.