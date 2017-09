Slik ble høyrepopulistene valgvinnere i Tyskland

BERLIN (VG) – At AfD nå kommer inn i Forbundsdagen er først og fremst en stresstest for AfD, ikke for det tyske demokratiet, sier tysk valgforsker.

Tyske valgforskere som deltok på et pressemøte i Berlin hvor VG deltok, sier forskjellene mellom Øst- og Vest-Tyskland fortsatt er så store at man kan snakke om to politiske delsystemer.

FAKTA: VALGRESULTATET I TYSKLAND * CDU (Kristeligdemokratisk union) og CSU (Kristeligsosial union): 33,0 prosent. * SPD (Tysklands sosialdemokratiske parti): 20,5 prosent. * FDP (Fridemokratene): 10,7 prosent. * Grüne (De grønne): 8,9 prosent. * Die Linke (Venstre): 9,2 prosent. * AfD (Alternativ for Tyskland): 12,6 prosent. Kilder: DPA, AP, tyske valgmyndigheter

– I Sachsen er AfD den nest største kraft, og de har vunnet tre direktemandater. I enkelte distrikter kommer AfD over 40 prosent. Selv om det er snakk om små steder med noen tusen innbyggere, er det bemerkelsesverdig, sier Nico Siegel ved valgforskningsinstituttet infratest dimap.

– Når man ser på førstegangsvelgere, er AfD svært sterke blant de unge i øst, mens de er svært svake i vest. Forbundsdagen kommer til å bli en stresstest for AfD. Med et så høyt antall mandater og så heterogene programmer de har, blir det spennende å se hva de neste månedene vil bringe, fortsetter Siegel.

Historisk valg: – Porten åpnet for de høyreradikale

Vant på innvandring

Professor Renate Köcher ved Allensbach-instituttet påpeker at AfD gjorde et oppsving mot slutten av valgkampen fordi temaene fra 2015 – innvandring og integrering – plutselig igjen ble aktualisert i mediene, men påpeker at mobilisering i sosiale medier trolig også spilte en betydelig rolle.

– For randpartier som AfD spiller sosiale medier en over gjennomsnittet stor rolle. Det er en plattform hvor de føler de finner likesinnede og ikke blir stigmatisert, slik de blir i det offentlige rom.

Matthias Jung ved valgforskningsinstituttet Forschungsgruppe Wahlen er kritisk til måten AfD er blitt kritisert på, og mener den faktisk kan ha hjulpet partiet frem.

– Vi har sett en sterk hakking og polemikk mot AfD, ikke bare fra partiene men også fra mediene. Man må se på den ambivalente virkningen det kan ha hatt på velgerne. Når man unisont i mediene og fra hele partispekteret fra CSU til Die Linke stiller hele partiet i nazihjørnet, da stiller man også deres velgere der. De fleste velgerne er imidlertid ikke innelukket i radikalt verdensbilde, men de er misfornøyde med håndteringen av flyktningsaken og økonomien, først og fremst i de nye delstatene.

Tyskland-ekspert om AfD: – Minner om gammel nazi-sjargong

FAKTA: TYSKE PARTIER * CDU (Kristeligdemokratisk union) ble dannet etter annen verdenskrig og er det største konservative partiet i Tyskland. Ledes av statsminister Angela Merkel, som har flyttet partiet mot venstre. * CSU (Kristeligsosial union) er CDUs bayerske søsterparti. Partiet regnes som mer konservativt enn CDU. Ledes av Horst Seehofer. * SPD (Tysklands sosialdemokratiske parti) er Tysklands eldste parti. Det ble dannet for nærmere 150 år siden og var da arbeiderbevegelsens parti. I dag ledes SPD av Martin Schulz. * FDP (Fridemokratene) står for liberalisme både i økonomiske og sosiale spørsmål. Partiet ledes av Christian Lindner. * Grüne (De grønne) har sine røtter i 1970-årenes bevegelse mot atomkraft og har søkelys på klima- og miljøpolitikk og kamp for minoriteters rettigheter. * Die Linke (Venstre) ble grunnlagt av tidligere kommunister fra Øst-Tyskland og avhoppere fra SPD. Har markert seg som pasifistisk og kritisk til næringslivsinteresser. * AfD (Alternativ for Tyskland) ble grunnlagt i 2013 med euroskepsis som fanesak, men har senere markert seg innvandringskritisk og islamkritisk. Ligger an til å komme inn i nasjonalforsamlingen for første gang. Kilde: AFP

– Må bli vant til ytre høyre

Tiden fremover vil vise hva representasjon i Forbundsdagen vil ha å si for oppslutningen.

– At de nå fikk over 12 prosent betyr ikke at et ytre høyreparti som AfD vil holde seg på det nivået, men at de vil holde seg over sperregrensen, dét tror jeg vi må bli vant til det. Vi har et parti på ytre venstre, og selvfølgelig er det naturlig at vi har et på ytre høyre, sier Jung, som får tilslutning fra sin kollega:

– AfD er et protestparti for frustrerte, konservative, mennesker som lengter etter nasjonalstatlige grenser, som er skeptiske til EU og institusjoner, men de tiltrekker seg også høyreradikale. Mediene må uansett sette store spørsmålstegn ved å stemple AfD som nazister eller høyreekstreme. Det fantes et tomrom til høyre i tysk politikk. At AfD nå kommer inn i Forbundsdagen er først og fremst en stresstest for AfD, ikke for det tyske demokratiet, sier Siegel.

VG-kommentar: Merkels brysomme rivaler

2013-valget utypisk

De tyske valgforskerne som deltok på et pressemøtet i Berlin dagen etter valget mener resultatet for Merkels parti CDU er mindre dramatisk enn man kan få inntrykk av, til tross for at partiet gjør sitt dårligste valg siden 1949.

–Å sammenligne med 2013-valget er uegnet, for man sammenligner da med et utypisk resultat. Når man går tilbake til 2009, derimot, har CDU bare mistet 0,8 poenger, sier valgforsker Matthias Jung ved instituttet Forschungsgruppe Wahlen.

Han ser imidlertid en annen utfordring for Merkels kristendemokratiske parti:

– CDU lider under en over gjennomsnittlig høy dødelighet – de har nemlig svært gode resultater blant de eldre velgerne, som har det for vane å dø raskere enn de yngre velgerne, som hun ikke har like høy støtte blant, sier valgforskeren.

Han mener det heller ikke har hjulpet at politikere fra søsterpartiet CSU i Bayern har angrepet Merkels politikk, for senere å presentere seg som hennes spydspiss.

Tysklands skjulte fattigdom: – Må velge mellom å skamme seg eller sitte hjemme og sulte

Katastrofevalg for sosialdemokratene

For sosialdemokratene i SPD er resultatet på 20 prosent sværtdramatisk.

– Dette ekstremt dårlige resultatet bunner i at SPD har mislyktes å posisjonere seg på en rekke saker som de burde ha tatt eierskap til, og har mistet mange poenger på det. Schulz har ført en kamikaze-valgkamp, sier Jung.

Nico Siegel mener en storkoalisjon er et lærebokeksempel på at de store partiene taper.

– En koalisjonspartner har alltid problemer med å komme seg sterkere ut enn de kom inn. SPD har ikke fått kreditt for sin politikk.

Han trekker også frem at det er en trend siden 1972 med avtagende oppslutning om de klassiske folkepartiene.

Professor Renate Köcher ved Allensbach-instituttet mener SPD tok en stor sjanse da de hentet inn Martin Schulz som kanslerkandidat.

– At et parti nominerer en kandidat på to tre uker har jeg aldri sett før. Man kan ikke avgjøre en valgkamp bare noen måneder før. Martin Schulz kom ikke fra nasjonal politikk, og det har også gjort det vanskelig for SPD, mener hun.

Selvsikker Merkel møtte pressen

Forbundskansler Angela Merkel snakket i vant, nøktern stil da hun kommenterte valgresultatet på en pressekonferanse i partihovedkvarteret i Berlin mandag ettermiddag.

– Vi hadde håpet på et bedre resultat. Vi har mistet 1,3 millioner stemmer til FDP og én million stemmer til AfD, men vi skal vinne dem tilbake, sa en selvsikker Angela Merkel.

– CDU er det klart største partiet, og det eneste som kommer over 30 prosent, og vi har fått et klart regjeringsoppdrag. Jeg vil nå gå i samtaler med FDP og De grønne, men vi skal fortsatt ha kontakt med SPD, selv om de har sagt at de vil tre ut av koalisjonen, fortsatte Merkel.

Hun understreket viktigheten av en stabil regjering for Tyskland, og at alle partiene har et ansvar for at landet får en fungerende regjering. I tysk kontekst betyr det en flertallsregjering.

På spørsmål om CDU står foran et rykk på mot høyre for å vinne tilbake velgere som har stemt FDP og AfD svarte Merkel unnvikende.

– Vi skal vinne tilbake velgerne med god politikk. Der hvor problemer dukker opp, skal vi løse dem, sa hun og la til:

– AfD vil ikke ha noen innflytelse.

Kansleren utløste utilslørt latter blant enkelte av de fremmøtte da hun skulle svare på spørsmål om hva hun tror hun selv og partiet kan ha gjort feil når de har tapt så mange velgere.

– Jeg kan ikke si at vi har gjort noe feil, og jeg ser det ikke annerledes nå enn for to dager eller to uker siden. Men jeg innså i fjor høst at denne valgkampen kom til å bli vanskelig. Noen velgere er misfornøyd med at ikke alle problemene våre er løst, men det kommer hele tiden oppgaver og utfordringer som vi ikke har noen innflytelse på. Vi må bare ta tak i disse problemene og løse dem, sa Merkel, og utelukket at hun ville gjort noe annerledes på sensommeren 2015, da hun lot flere hundre tusen flyktninger komme til Tyskland.

– Å sette inn vannkanoner på den tyske grensen ville vært vanskelig. Det beste hadde jo vært om borgerkrigen i Syria hadde kommet til en slutt, da ville vi ikke opplevd dette.