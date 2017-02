Seks tenåringer funnet døde i hytte: Nå er dødsårsaken klar

De seks ungdommene som ble funnet døde i en hagehytte i den tyske landsbyen Arnstein søndag, døde av kullosforgiftning.

Det opplyser kriminalpolitiet i Würzburg, som har fått svar på den foreløpige obduksjonsrapporten, ifølge avisen Bild.

Det var søndag formiddag at en far gjorde det grusomme funnet, da han ikke hadde hørt noe fra barna sine etter at de hadde arrangert en privat fest på hytta kvelden før.

I hytta fant faren seks livløse tenåringer på 18–19 år, deriblant hans egen sønn og datter. Han kontaktet nødetatene, men de kunne bare konstatere at de seks var døde da de kom frem til den bortgjemte hagen.

Politiet lanserte flere teorier på den første pressekonferansen, men utelukket at det fantes bevis for at det hadde skjedd noe kriminelt. Polititalsmann Björn Schmitt fortalte blant annet:

– Ungdommene har brukt en vedovn til oppvarming, så det er en mulighet som kan være aktuell. Men det finnes også andre teorier, sa Schmitt, som antydet at ungdommene hadde blitt forgiftet av kullosen fra ovnen.

Politiet vet foreløpig ikke sikkert om det var vedovnen som forårsaket dødsfallene og sier de fortsatt etterforsker kilden.

Ekspert: Hytta var dødsfelle

En ekspert Bild har snakket med, Stefan Kreutzer, har analysert bilder av hytta. Han hevder at pipa kan ha gjort hytta til en dødsfelle.

– Pipa kan ha vært så tett at gassen ikke sivet ut ordentlig, og at den heller gikk tilbake i hytta. Snø eller blader kan være nok til å gjøre den tett, sier eksperten til avisen.

Han legger til at ungdommene kan ha fått hodepine og kvalme, men tror døden inntraff fort.

– Man blir kvalt fra innsiden. Det som skjer er at du sovner og ikke våkner. Det kan skje i løpet av få minutter.

I SORG: Tragedien har rystet lokalmiljøet i landsbyen Arnstein, her avbildet tirsdag. Foto: Timm Schamberger , AP

Fungerende ordfører: – Aldri opplevd noe lignende

Franz Josef Sauer, fungerende ordfører i den lille landsbyen med 8200 innbyggere, sier tragedien har rystet lokalsamfunnet. Flere har besøkt den lokale kirken for å tenne lys og minnes de omkomne tenåringene.

– Vi har aldri opplevd noe lignende før, sier Sauer til avisen AugsburgerAllgemeine, før han legger til at han kan identifisere seg med de pårørende:

– Jeg er selv far til to gutter som er på alder med de omkomne.

Slutt på spekulasjoner

Etter det makabre funnet ble det lansert flere teorier i sosiale medier og kommentarfelt i hele Tyskland, om alt fra at ungdommene ble drept til at de hadde tatt sitt eget liv.

Nå mener den fungerende ordføreren at nyheten om at dødsårsaken var kullosforgiftning, kan bidra til å få slutt på spekulasjonene om hva som skjedde med de seks ungdommene.

– Det var uheldig. Beskyldninger i hvilket som helst retning hørte ikke hjemme etter dette.