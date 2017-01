Politisjef i Köln benekter rasisme-anklager etter massekontroller

Betjenter anholdt hundrevis av nordafrikanske menn for å unngå nok en skandale med overgrep i Köln nyttårsaften. Men politisjefen benekter påstander om rasisme.

Under fjorårets nyttårsfeiring ble hundrevis av kvinner utsatt for seksuelle overgrep i Köln. I år var politioppbudet femdoblet og nye overvåkningskameraer var installert i byens gater for å hindre nye overgrep, melder The Guardian.



I år samlet flere hundre nordafrikanske menn seg ved togstasjonen i Köln og i Deutz-distriktet på andre siden av Rhinen nyttårsaften.

I en Twitter-melding beskriver politiet mennene som «sannsynligvis av afrikansk opprinnelse», som førte til reaksjoner blant folk som mente mennene ble anholdt basert på utseende alene, skriver nyhetsbyrået AP.

Instruerte til å gripe inn tidlig



KONTROLL: Politibetjenter sjekker unge menn ved togstasjonen. Foto: Wolfgang Rattay , Reuters

– Jeg benekter denne negative kritikken. Det klare målet var å forhindre hendelser som vi hadde i fjor, sier politisjef Jürgen Mathies.

– Vi hadde grupper av personer som var like aggressive (som i fjor), sier han og legger han til at de som ble stoppet ble det på grunn av sin oppførsel.

Mathies sier han hadde instruert betjenter til å gripe inn tidligere i år. På nyttårsaften var så mange som 1700 polititjenestemenn ute i Kölns gater. Også i andre tyske storbyer var politiet massivt til stede.

Av de 650 menneskene som ble anholdt for identitetssjekk i år, var nesten alle fra nordafrikanske land, ifølge politisjefen.

– Karakteristikkene deres tilsa at potensiell kriminalitet kunne forventes, legger han til.

I løpet av nyttårsfeiringen i år ble rundt 100 mennesker satt i varetekt, både tyske og utenlandske statsborgere. Politiet registrerte 160 kriminalsaker. I hele delstaten Nordrhein-Westfalen ble det anmeldt 25 sedelighetssaker, ifølge Tagesschau.

STORSLAGENT: Den tyske byen kunne by på langt bedre fyrverkerivær enn Oslo nyttårsaften. Her er fyrverkeriet foran Saint Martin-kirken og Köln-katedralen. Foto: Patrik Stollarz , AFP

Opphetet debatt



Det var først og fremst menn av nordafrikansk opprinnelse som fikk skylden for overgrepene i fjor.

Da ble det levert over 500 anmeldelser etter seksuelle overgrep, vold og tyveri. I etterkant av hendelsene brøt det ut voldsomme demonstrasjoner i Köln da innvandringsfiendtlige Pegida-tilhengere ble møtt av 1300 motdemonstranter.

Overfallene og overgrepene har ført til en opphetet debatt om konsekvensene av Tysklands åpne asylpolitikk. Kölns politisjef ble avsatt for sin håndtering av nyttårsaften og krisen i etterkant.