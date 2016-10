«Pølse-Tyskland» blir stadig mer vegetarisk

BERLIN (VG) Tradisjonsrike pølseprodusenter i Tyskland tilbyr stadig mer vegetarmat. Kjøttfrie erstatningsprodukter har blitt «big business».

Rügenwalder Mülle har laget pølser til kjøttglade tyskere i 180 år. Logoen som er trykket på alt fra bratwürst til schnitzel og kjøttboller symboliserer familiestolthet for dem, for hos dette selskapet har lidenskapen for kjøtt eksistert i seks generasjoner.

Sjokket var derfor stort da kjøttprodusentens leder for forskning og utvikling, Godo Röben, for to år siden foreslo at de skulle legge deler av produksjonen om til å være rent vegetarisk. Som om ikke et slikt forslag allerede var å banne i kirka, oppsummerte han argumentene sine med slagordet «Pølser er fremtidens sigaretter».

– Halvparten av de ansatte sa ingen ting, mens den andre halvparten var i mot, flirer Röben (47) til VG.

Nå kan selskapet prise seg lykkelig over at de lot seg overbevise til det «sinnsyke» forslaget til Röben. De kjøttfrie variantene av produktene deres har vist seg å være et helt avgjørende steg for pølseprodusenten. Bare to år etter står vegetariske produkter for en femdel av selskapets årlige omsetning tilsvarende nesten 1,9 milliarder kroner.

PRØVING OG FEILING: Det måtte mye eksperimentering til før pølseprodusenten klarte å lage kjøttfrie produkter de var fornøyde med. De vegetariske bratwürst-pølsene består hovedsakelig av soya, eggehvite og rapsolje, mens veggis-baconet er laget av en blanding av hvete, soya, rapsolje og eggehvite. Foto: Rügenwalder Mühle

Tjener godt på vegetar

FAKTA:VEGETARISME * Vegetarianere har et kosthold som i stor grad utelukker produkter fra dyreriket. * Veganere er de som ikke spiser noen matvarer av animalsk opprinnelse, her under også melkeprodukter og egg. *Ca. 100.000 nordmenn er vegetarianere eller veganere. (Kilde: Norske vegetarforening)

«Veggis» har de siste årene blitt big business i Tyskland. Mens det i 2010 ble omsatt vegetariske og veganske matalternativer for 1, 9 milliarder kroner, var omsetningen i fjor steget til over 4,1 milliarder.

Tallet for 2016 ventes å bli enda høyere. Også i Norge har andelen som er interessert i et vegetarisk kosthold steget, forteller SIFO-forsker Annechen Bugge til VG.

– Kjøtt har fått en mer problematisk matkulturell status. Folk ønsker å ha et mer bærekraftig kosthold, og generelt er det et økende fokus på helse, miljø og etikk i matkonsumet. Flere innfører for eksempel kjøttfri mandag og er mer bevisst på hva slags type kjøtt de velger, forteller Bugge.

I motsetning til i Tyskland øker ikke andelen nordmenn som er vegetarianere, forteller SIFO-forskeren, men tilbudet av vegetariske produkter har i tråd med trenden økt også i Norge.

– Jeg tror at vi i Norge vil komme til å se det samme som i Tyskland, hvor selv folk som spiser kjøtt bytter ut kjøttpølser med vegetarpølser av og til. På denne måten blir produsentene tvunget til å til å tenke nytt og gi forbrukerne mer av det de etterspør, sier Bugge til VG.

Her blandes blant annet eggehvite, rapsolje, fortykningsmiddel og smaktilsetning til en pølse som på smak og konsistens etterlikner den tradisjonelle varianten med kjøtt. Foto: Rügenwalder Mühle

Imiterer kjøtt

Selv om flere vil begrense inntaket, betyr ikke det at folk slutter å like smaken av kjøtt, skal vi tro en undersøkelse gjort av Rügenwalder Mülle. 80 prosent av de spurte vegetarianerne svarte at de liker smaken. Mye eksperimentering måtte til for å få de kjøttfrie produktene til å likne på originalen i konsistens og smak.

– Vår første forsøk var ydmykende, smaken var fryktelig. Vi hadde å gjøre med nye råvarer, som soya, og prøvde oss mye frem. Det var utfordrende og utmattende i begynnelsen. Vår kompetanse på tradisjonell pølseproduksjon var det som reddet oss, vi hentet inn slaktere som foreslo litt løk her og litt paprika der. Da fikk vi det velsmakende resultatet vi ville ha, forteller Röben.

Tyskere er lengst fremme i Europa på utvikling av vegetariske produkter. I Tyskland lever 7,8 millioner mennesker vegetarisk og omtrent 900.000 er veganere. Tallet på de som slutter med kjøtt stiger med 2200 mennesker hver dag.

Utviklingssjefen ved det tradisjonsrike slakteriet gir ikke inntrykk av at denne vegetarismen går på pølsemaker-stolheten løs. Han er overbevist om at et lavere kjøttkonsum er fremtiden.



– Hvis firmaet ender opp med å produsere utelukkende vegetarisk, vegansk eller økologisk om ti eller tjue år, har jeg ingen ting i mot det, sier Röben til VG.