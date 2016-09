Nyfødt baby funnet i koffert i Tyskland - sammen med et babyskjelett

Da babyen var reddet og brakt til sykehuset, fant politiet skjelettrester fra en annen baby i kofferten.

Den nyfødte babyen ble funnet i en koffert i en leilighet i Hannover sentrum i Tyskland i går. Barnets mor (22) er nå arrestert og siktet for drap og drapsforsøk, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.

Babyen ble reddet fordi kvinnens samboer (19) ringte politiet.

– Den 19 år gamle leilighetseieren informerte politiet i går ettermiddag, fordi han hadde funnet et nyfødt barn i kofferten. Helsepersonell tok jentebabyen til et sykehus for behandling. Ifølge de siste undersøkelsene er babyens tilstand stabil, skriver politiet i Hannover i en pressemelding.

Det var da de skulle undersøke leiligheten og kofferten, at politiet fant skjelett-restene.

De skriver at levningene tilsynelatende stammer fra en annen baby. Levningene er sendt til obduksjon for å fastslå hvorfor den andre babyen døde.