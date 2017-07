Nordmannen dro etter bensin - fylte på med en helt annen type drivstoff

Ekteparet opplevde bobilturistens mareritt på den tyske motorveien - de gikk tom for bensin. Da mannen skulle ut etter bensin, endte han opp med noe helt annet i tankene.

Det norske ekteparet på bobilferie i Tyskland da de gikk tom for bensin på Autobahn utenfor Bremen lørdag kveld. Nordmannen i 60-årene hev seg på sykkelen og syklet mot nærmeste bensinstasjon, melder politiet i Bremen i en pressemelding.

Omveien mannen tok, skulle vise seg å være av det lange slaget. For timene gikk og mannen dukket ikke opp.



Les også: Skogbranner herjer i Frankrike

Politiet var i kontakt med kvinnen klokken åtte på kveld, etter at noen hadde meldt fra om en syklist langs motorveien. De fikk en ny melding etter at en forbipasserende bilist hadde plukket opp kvinnen rundt tre timer senere. Da sendte politiet ut et etterlyst-varsel på mannen.

Først klokken ett på natten fikk politiet inn en melding som kunne stamme fra den savnede. Lokalpolitiet i Weyhe hadde fått inn en telefon fra en skytterfestival i nærheten om en mann som ikke fant veien hjem.

Les også: Se dette blinkskuddet

Det skulle vise seg at han hadde syklet innom Schützenfest, en tradisjonsrik festival som varer tre dager til ende.



I følge politiet hadde han ikke nøyd seg med to flasker bensin, han hadde også fått i seg ikke nevnte mengder alkohol på festivalen.

I mellomtiden hadde bobilen blitt tauet til nærmeste bensinstasjonen, hvor ekteparet til slutt kunne gjenforenes, skriver polititet i pressemeldingen.

Etter at hendelsen har blitt beskrevet i ulike medier har det lokale skytterlaget sendt ut en etterlysning etter nordmannen. De ønsker å gi ha en gave, skriver Dagbladet.

– Vi leter etter ham. Vi vil gi ham og kona en gave. Kona er sikkert litt sur. Når politiet ga nyheten om at han festet, var sikkert ikke det den beste nyheten, sier Alexander Carapinha Hesse i Stuhr skytterlag til Dagbladet.