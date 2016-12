Merkel i nyttårstale: Islamistisk terror er den største trusselen mot Tyskland

I 2016 har satt Tyskland på prøve, innrømmer Angela Merkel i sin nyttårstale i år. Samtidig forsvarer hun flyktningpolitikken.

Nyttårstalen blir vist på tysk TV lørdag kveld. Her sier Merkel at hun anser islamistisk terror for å være den største trusselen mot Tyskland, og innrømmer året som har gått har satt landet på prøve.

Med referanse til det dødelige angrepet mot et julemarked i Berlin mandag forrige uke, kaller hun det «kvalmende» når terrorhandlinger utføres av mennesker som har kommet til landet og bedt om beskyttelse, ifølge BBC.

Hun lover samtidig at hennes konservative regjering vil fortsette å skjerpe landets sikkerhet også neste år, og at de «så fort som mulig vil innføre tiltak på områder hvor politiske endringer eller lovendringer er nødvendige», skriver NTB.

Angrepet i Berlin er det foreløpig siste og mest dødelige av angrep utført av asylsøkere og motivert av IS’ ideologi i Tyskland i 2016.

Forsvarer flyktningpolitikken

Dette har ledet til en voldsom debatt i Tyskland, særlig om forbundskanslerens kontroversielle avgjørelse i september 2015 om å åpne Tysklands grenser for flyktninger som sto fast i Ungarn.

I fjor tok Tyskland inn nesten 900 000 mennesker, og det har kommet mange i år også.

– Mens vi lever våre liv og går på jobb sier vi til terroristene: «Dere er mordere drevet av hat, men dere bestemmer ikke hvordan vi skal leve. Vi er frie, barmhjertige og åpne», sier Merkel i talen hvor hun forsvarer både flyktningpolitikken hennes regjering har ført, og demokratiske verdier for øvrig.

Ikke uten EU



Krigen i Aleppo beskriver hun som en av de tingene som i året som har gått viser hvor viktig det er å ta imot de som flykter fra konflikt.

Samtidig understreker hun hvor viktig internasjonalt samarbeid vil bli også i fremtiden, og advarer mot folk som «vrir på sannheten» slik at både EU og demokratisk politikk virker dysfunksjonelt.

– Men nei, vi tyskere vil aldri la oss lure til å tro at en lykkelig framtid kan oppnås ved å gå alene som nasjon, sier hun.