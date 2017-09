Merkel forsøkte å overbevise tvilerne siste dag før valget

Tysklands statsminister Angela Merkel brukte valgkampens siste dag på å appellere til den store velgergruppen som fortsatt ikke har bestemt seg.

Det gjorde hun blant annet i byen Stralsund, der hun signerte autografer og stilte opp til bilder.

Senere dro hun til hovedstaden Berlin, der hun understreket foran de mange frivillige som har stilt opp for hennes Kristendemokratiske parti CDU, at målet fram til valglokalene åpner søndag er å nå de som «bestemmer seg i siste liten».

–Vi vil øke motivasjonen deres, sa Merkel.

Ifølge en meningsmåling som ble publisert lørdag av avisen Bild, vil 45 prosent av tyske velgere ha Merkel som statsminister, mens 32 prosent sier de ville valgt hennes rival, leder for Sosialdemokratene (SPD), Martin Schulz.

Partimålingene viser at CDU leder klart foran SPD med en oppslutning på mellom 34 og 35 prosent. Schulz' parti ligger an til å få rundt 21 og 22 prosent av stemmene.

SPD-lederen sa under et valgkamparrangement i Aachen at partiet hans vil «kjempe til siste slutt».

–For første gang siden 1945, truer de som vil gravlegge demokratiet med å få plass i Bundestag (nasjonalforsamlingen), sa han, med referanse til ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

På meningsmålingene får partiet mellom 11 og 13 prosent oppslutning, godt over grensa på 5 prosent for å få en plass i den tyske nasjonalforsamlingen.

Valglokalene åpner klokken 8 søndag, og de første resultatene ventes å tikke inn rundt klokken 18.

