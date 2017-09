Historisk valg i Tyskland: – Porten til Forbundsdagen er åpnet for de høyreradikale

DRESDEN (VG) De etablerte partiene har ansvaret for at høyreradikale nå gjør sitt inntog i Forbundsdagen, mener Tysklands fremste Pegida-ekspert. Følgene for tysk politikk kan bli store.

Det kontroversielle partiet Alternativ for Tyskland (AfD) har gode sjanser til å bli sterkeste opposisjonsparti etter søndagens valg, og vil dermed få en rekke privilegier i Forbundsdagen.

Partiet har bydd på mange overraskelser tidligere. Før delstatsvalget i Sachsen-Anhalt viste meningsmålingene 15 prosents oppslutning. Etter valget endte det ytterliggående høyrepartiet på hele 24,3 prosent, og ble det nest største partiet.

FAKTA: VALGET I TYSKLAND * Valget til nasjonalforsamling i Tyskland holdes søndag 24. september. * Omtrent 61,5 millioner tyskere har stemmerett i valget, der det skal velges 598 medlemmer til Forbundsdagen for en periode på fire år. * Statsminister Angela Merkels kristenkonservative partiallianse CDU/CSU leder på gallupen med en oppslutning på rundt 36,5 prosent i snitt. Sosialdemokratiske SPD, som ledes av Martin Schulz, får en oppslutning på rundt 22,5 prosent i snitt. * I alt seks partier ligger an til å komme over sperregrensa. De fire siste er venstreradikale Die Linke, miljøpartiet Grüne, liberale FDP og ytre høyre-partiet AfD. Kilde: NTB

At det samme skal gjenta seg i søndagens valg er lite sannsynlig. Det eneste som er sikkert, er at ingen av de andre partiene vil samarbeide med de kontroversielle høyrepopulistene. Men med anslagsvis 60 til 80 representanter i Forbundsdagen, vil de få en høy og betydelig stemme, sier professor i statsvitenskap Werner J. Patzelt ved Det tekniske universitetet i Dresden til VG.

– Mye er avhengig av hva slags regjering vi får. Om vi får en storkoalisjon med CDU/CSU og SPD, blir AfD det eneste virkelige opposisjonspartiet. Det vil medføre en del fordeler og privilegier, som at de for eksempel får den viktige lederposten i budsjettkomiteen, og at AfD vil bli det partiet som først får svare på regjeringserklæringer i Forbundsdagen. Med andre ord er man er garantert beste sendetid, forklarer professoren.

Tysklands skjulte fattigdom: – Må velge mellom å skamme seg eller å sitte hjemme og sulte

– Ingen beskyttelse mot ytre høyre

Patzelt er verdens ledende ekspert på den innvandringsfiendtlige Pegida-bevegelsen, og har gjort en rekke studier på hvem disse menneskene er og hva som driver dem. Han ser tydelige sammenhenger mellom Pegida og det høyrepopulistiske AfD.

– AfD var fra begynnelsen av det partiet som flesteparten av Pegida-demonstrantene sa at de velger. AfD har veldig raskt bestemt seg for at de skulle gå sammen med Pegida og spre Pegidas meninger over hele landet. På den måten er AfD og Pegida det samme. Pegida er AfD på gata i Dresden, og AfD er Pegida representert ved et landsdekkende parti.

PEGIDA = AFD: Tysklands fremste Pegida-ekspert, professor Werner J. Patzelt, setter likhetstegn mellom Pegida-bevegelsen og det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD). Her fra en Pegida-demonstrasjon i Dresden i 2016. Foto: Espen Rasmussen , VG

– Tror du på noen måte at det kan være sunt for det tyske demokratiet at AfD kommer inn i Forbundsdagen, at de kan fungere som en barriere mot høyreekstreme?

– Jeg ser ikke at AfD vil være en grensemur mot høyreekstreme, tvert imot. Høyrefløyen i AfD rundt har gjort det til sitt politiske mål å binde til seg alle i det høyreradikale sjiktet, og de gjør livet vanskelig for de som ønsker å gjøre AfD til et normalt, regjeringsdyktig parti. AfD er ingen beskyttelsesmur mot ytre høyre, men derimot en inngangsport for høyreradikale til Forbundsdagen, sier Patzelt.

Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel fra det sosialdemokratiske partiet SPD har gått enda lenger i sine uttalelser:

– Kommer AfD inn i Forbundsdagen, vil nazister tale i Riksdagsbygningen for første gang på mer enn 70 år, sa han forleden i et intervju med Der Spiegel.

Les også: Kontroversielle høyrepopulister kan gjøre brakvalg i Tyskland

FOR NÆRE: Kritikere mener Angela Merkel har flyttet det kristendemokratiske partiet CDU, som tradisjonelt har vært et høyreparti, for nær sosialdemokratene i SPD, her representert ved kanslerkandidat Martin Schulz (t.h.). Foto: Fabrizio Bensch , Reuters

Får viktig posisjon

Professor Werner J. Patzelt påpeker at som opposisjonsparti kan AfD selvfølgelig ikke regjere, men at de vil få en viktig posisjon for å sette dagsorden i tysk politikk.

– AfD har kuppet flere temaer som er viktige for mange tyskere, som innvandrings- og integreringspolitikk, nasjonalfølelse, patriotisme og ledekultur, samt sosialpolitiske konflikter. Dette gjør vondt for de andre partiene nettopp fordi det er blitt gjort en rekke feil på disse områdene. De har hevdet at de har gjort alt riktig – ellers har man vært alternativløs. Men AfD vil vise at det finnes alternativer.

Patzelt sier mye av kraften til AfD vil være avhengig av partiet selv. Det pågår nemlig en bitter strid mellom de to fløyene i partiet: Den ene betegner seg selv som realpolitikere, som strever etter å gjøre AfD til et normalt, tysk høyreparti som en dag kan være med i en regjering, mens den andre fløyen består av høyreradikale hardlinere, som ifølge professor Patzelt ønsker å gjøre AfD til et «NPD-light». NPD beskrives av eksperter som et nynazistisk parti.

– Denne striden har skadet partiet, og det er uklart hvilken av disse to fløyene som vil etablere seg som ledende i Forbundsdagen, sier Patzelt.

SPLITTENDE STRID: Selv ikke toppene er enige om hva slags parti AfD skal være. En fløy ønsker et "normalt" høyreparti, som på sikt kan bli regjeringsdyktig, mens den andre fløyen ønsker å gjøre partiet mer høyrenasjonalt og radikalt. Fra venstre Alice Weidel, Alexander Gauland, Beatrix von Storch, Andre Poggenburg, Albrecht Glaser og Frauke Petry. Gauland og Poggenburg er kjent som to av de fremste representantene for den høyreradikale fløyen. Foto: Wolfgang Rattay , Reuters

Maktarroganse og sosialdemokratisering

Han er svært kritisk til at de etablerte partiene ikke har tatt tak i åpenbare problemer, slik som innvandringen og sosiale ulikheter.

– Jeg sier det ironisk, at det er en stor politisk bragd av CDU, CSU og SPD å la AfD bli så store. Det ville ikke kostet mye å innse litt tidligere at det faktisk er problemer med innvandring og at man til rett tid kunne begynt å prøve og løse disse problemene. Det ville heller ikke kostet mye å innse at rene antityske holdninger, som drives frem spesielt av venstresiden, er en invitasjon til høyrepopulister, sier Patzelt.

VALGKAMP: Valgplakatene til AfD spiller på innvandrings- og islamfrykt. Foto: John Macdougall , AFP

Han påpeker at Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU, som tradisjonelt har vært et høyreparti i tysk politikk, har beveget seg lengre til venstre og har plassert seg selv i sentrum, og faktisk overtatt sosialdemokratiske posisjoner på en rekke områder.

– Gjennom erfaringene med naziregimet, og senere med DDR, har de to ytterpunktene i det partipolitiske spekteret i Tyskland vært avgrenset fra det politiske livet. CDU påtok seg i etterkrigstiden oppgaven med å integrere posisjoner så langt ut på høyresiden som mulig, slik at alt til høyre for CDU ikke var akseptert. Det krevdes helt spesielle hendelser for å holde liv i de ytterliggående høyrepartiene, som NPD, forklarer professoren.

Han mener forklaringen på partiets raske oppblomstring kan forklares med maktarroganse fra de regjerende og det han betegner som sosialdemokratiseringen av CDU.

– CDU forholdt seg ikke i midten av spekteret, men gikk faktisk inn på sosialdemokratisk område, med det resultat at det åpnet opp et politisk tomrom hvor AfD kunne oppstå. Partiet har oppstått som en reaksjon på den angivelige alternativløsheten, først i europolitikken og deretter i innvandringspolitikken. AfD har overtatt tidligere CDU-posisjoner, og hadde ellers ikke hatt sjansen til å trenge igjennom, mener professoren.

– Om CDU ikke forstår hva de har gjort galt etter valget, kommer AfD til å bli et regjeringsparti. Det mener jeg ville vært uheldig.

PROTEST: "Det er ikke min kansler", sto det på et klistremerke som en Merkel-motstander holdt i været under et av CDUs valgkamparrangementer i München fredag. Ekspert kritiserer Merkel for å ha vært med på å "sosialdemokratisere" det tradisjonelle høyrepartiet. Foto: Matthias Schrader , AP

Problematisk rasist-stempel

Han kritiserer også at det har vært vanskelig å påpeke reelle problemer på innvandrings- og integreringsfeltet uten å bli stemplet som rasist eller nasjonalist.

– Mange innvandringskritikere, som var hjemmehørende i CDU/CSU og De grønne, lette etter et parti som kunne representere dem. Her gjorde AfD sommeren 2015 sitt avgjørende politiske trekk da de styrtet den tidligere lederen, som var fiksert på eurokrisen og ikke så innvandringspolitikk som et tema han ville gjøre sentralt for AfD, og gjorde dermed et rykk mot høyre. AfD har lykkes fordi de tar tak i et tema som er viktig og som opprører en betydelig del av befolkningen, forklarer Patzelt.

POLARISERING: Mange av AfDs motstandere er raske til å dra "nazi-kortet", noe som er uheldig, mener ekspert Werner J. Patzelt. Foto: John Macdougall , AFP

– Det moralske argumentet, om at vi som en tidligere kolonimakt og et rikt europeisk land har plikt til å ta imot flyktninger og asylsøkere i henhold til internasjonale konvensjoner, er ikke lenger overbevisende på en hel del mennesker, fortsetter han.

Han forklarer at debatten om innvandring er knyttet tett sammen med spørsmålet om nasjonal identitet i Tyskland. I lang tid har det vært en oppfatning om at det ikke finnes noe slikt som et tysk folk og en tysk kultur, og hvis det skulle finnes noe slikt, da ville det være meget farlig for Europa og resten av verden.

– Innvandring ble hilst velkommen for å kvitte seg med det tyske i Tyskland. Multikulturelle samfunn var motsatsen til den nasjonalsosialistiske rasismen. Mens nasjonalsosialismen var det onde, er motprogrammet multikulturalisme dermed «det gode». Fordi nazistene var rasister, er bekjempelsen av rasisme bra – og det er jo bra. Men for mange betyr det at å motkjempe nasjonalsosialismen er å bygge opp det motsatte, et multikulturelt samfunn i Tyskland, og forlanger at man avviser alle motforestillinger mot innvandring, og rasismeargumentet trekkes opp. Derfor fører man i innvandringsdebatten stadig en diskusjon om hva Tyskland, om tysk identitet, om rasisme, og om omgangen med den tyske fortiden. Det gjør denne diskusjonen så miserabel, og det er med denne bakgrunnen man overhodet kan forstå hvorfor høyrepopulismen har fått dette oppsvinget og hvorfor AfD er blitt så sterkt.

FOR LIBERAL: Merkel-kritikerne i Pegida og AfD mener kansleren må vekk, etter at hun i 2015 slapp inn hundretusener av flyktninger som sto fast i Ungarn og langs den såkalte Balkanruten. Selv om hun nå har strammet inn betraktelig på hvor mange som får slippe inn, er motstanden mot henne stor i deler av den tyske befolkningen. Foto: Bernd Von Jutrczenka , AP

Hvorfor fremgang i øst?

Både Pegida-bevegelsen og AfD er spesielt sterke i Øst-Tyskland. Professor Patzelt mener forklaringen ligger i det som skjedde i kjølvannet av gjenforeningen.

– Mange østtyskere opplever det vesttyske politiske system som urettferdig. «Vi gjorde revolusjon for frihet, og hva har vi fått? Kapitalisme, vesttyskernes overherredømme, og vi har mistet vår selvbestemmelsesrett».

Professoren mener denne oppfatningen i stor grad har rot i virkeligheten.

– Det østtyske samfunnet styres av en vesttysk overklasse. Så godt som alle lederposisjoner i næringslivet og byråkratiet er besatt av vesttyskere, som ikke har kontakt med det østtyske samfunnet. Jeg kommer selv fra Vest-Tyskland og er del av det kulturelle overklassen, men har en kone som kommer her fra Øst-Tyskland, slik at jeg også kjenner til den andre siden, er jeg sikker på at denne beskrivelsen treffer bra, sier han og forklarer:

– Undersøkelser helt fra begynnelsen av gjenforeningen viser at østtyskere har mye mindre tillit til det politiske systemet, verdsetter demokratiet mye mindre, og ikke liker hvordan forholdene er i Vest-Tyskland. Grunnmotivasjonen i Pegida og AfD er utilfredsheten med hvordan det tyske demokratiet fungerer. Det har tilspisset seg med innvandringsspørsmålet, og spesielt innvandringen fra muslimske land.

MANNSTERKE: AfD ligger an til å få mellom 60 og 80 representanter inn i det tyske parlamentet. I alt har Forbundsdagen 631 representanter. Foto: Michael Sohn , AP

Dyptgripende krise etter murens fall

Han mener man må ta i betraktning at det østtyske samfunnet gjennomgikk en dyptgripende og opprivende transformasjonskrise, hvor livene til millioner av mennesker plutselig ble snudd på hodet, og enkelte opplevde å miste alt.

– Nå etter over 25 år begynte mange å føle at de endelig kunne leve et virkelig liv igjen, men så kommer noen vesttyskere fra oven og sier: Stopp! Dere må gjennomgå en ny transformasjon; dere må ta imot et antall flyktninger på samme nivå som vi i vest. Da de første flyktningene kom høsten 2015, brant det en følelse av raseri hos mange fordi de fikk mange innvandrere, uten at noen hadde spurt dem om de ønsket det. Da begynte de å protestere mot dette, og en sosioøkonomisk konflikt blandet seg med en kulturkonflikt. Grunnfølelsen til mange østtyskere er at flyktningene får mye penger og mange muligheter fra myndighetene, men at de selv ikke fikk hjelp da de trengte det, forklarer Patzelt.

Gjennom sine studier har han funnet ut at de typiske Pegida-tilhengerne hovedsakelig er menn som fortsatt er i arbeidslivet, i lavere eller middels stilling, hovedsakelig i tekniske og økonomiske yrker.

– De er i stor grad konfesjonsløse, som ikke vil ha noe med religion å gjøre, og de ser en selvbevisst religion som islam som en stor trussel, det er folk som ser på seg selv om til høyre for midten, det er folk som har inntrykk av at det politiske system går i feil retning, og er misfornøyde med å ikke bli hørt. Det er et betydelig antall mennesker som var tilstede under demonstrasjonene i 1989, og som har inntrykk av at nå som den gang er nødt til å styrte et ødelagt system, slik at det endelig oppstår noe nytt.