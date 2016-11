Etterretningsansatt pågrepet for terror i Tyskland

Ifølge der Spiegel skal den tyske etterretningstjenesten ha blitt infiltrert av en islamistisk muldvarp.

En ansatt i den tyske etterretningstjenesten Bundesamt für Verfassingsschutz (BfV) i Köln er pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et bombeangrep mot deres eget hovedkvarter.

Det melder flere tyske medier. Mannen beskrives som en islamist, og ifølge der Spiegel skal det dreie seg om en 51 år gammel tysk mann.

Han har ifølge avisen delvis tilstått angrepsplanene, og blir omtalt som en muldvarp som har infiltrert de tyske etterretningstjenesten.

51-åringen skal ha forsøkt å videreformidle sensitiv og intern informasjon om etterretningstjenesten på internett.

BfV har ikke ønsket ikke å gi flere detaljer om hva slags stilling tyskeren hadde i etterretningstjenesten eller om når han begynte i jobben.

– Mannen er beskyldt for å ha ytret islamistiske ytringer på internett under falskt navn og for å ha røpet interne opplysninger fra byået på internett, sier BfV i en uttalelse.

Mannen beskrev angivelig sitt ønske om å angripe sine «vantro» kolleger mens han chattet med en person han trodde var en likesinnet på internett. I virkeligheten chattet han med en annen BfV-ansatt som hadde i oppdrag å avsløre ham.

En talsmann for BfV opplyser at de ansatte i den tyske innenlandske etterretningsorganisasjonen ikke lenger er i fare, skriver avisa Die Welt.

(VG/NTB)