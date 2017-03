En mann arrestert etter økseangrep på togstasjonen i Düsseldorf

Minst fem personer skal være skadet, en av dem alvorlig.

En mann er pågrepet etter ett eller flere økseangrep inne på togstasjonen i Düsseldorf i Tyskland, melder den tyske avisen Bild.

Foreløpig er hendelsesforløpet uklart men den tyske avisen Bild melder ved 23.30-tiden at ytterligere en person er pågrepet.

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal minst fem personer være skadet. Det ble først meldt at ingen av dem skal ha livstruende skader, men har senere blitt oppgradert til at en av dem er alvorlig skadet. To kvinner skal være blant de skadde, og ingen skal være livstruende skadet.

De første meldingene gikk ut på at en mann var pågrepet, mens en annen forsøkte å stikke etter angrepet. Ifølge Spiegel og Bild løp mannen mot en bro, men ble pågrepet etter kort tid.

Mannen gikk løs på tilfeldige personer på togstasjonen.

– Vi stod ved et spor og ventet. Da toget kom løp plutselig noen mot oss med øks og slo rundt seg. Overalt lå det blod, sier et vitne til Bild.

POLITISTYRKER: Spesieltrent politi kom kort tid etter hendelsen til togstasjonen, da en av de pågrepne mennen fremdeles var på frifot. Foto: David Young , AP

Motivet er ikke kjent, og politiet utelukker ikke at det kan flere gjerningspersoner involvert enn de som allerede er pågrepet.

Spiegel har snakket med øyenvitner som forteller at en eller to personer kom ut av et tog, og gikk til angrep på en gruppe mennesker.

Spiegels reporter, Fidelius Schmid, skriver på Twitter at flere sårede ligger blødende på bakken.

Jernbanestasjonen er stengt, og politiet har utvidet et avsperret område.

Düsseldorfs ordfører Thomas Geisel (SPD) er på stedet og skal ifølge Bild være informert av politiet om situasjonen.

– Mange øyenvitner er i sjokk. Jeg er her for å takke politiet og redningsmannskapet. Mine tanker går til ofrene og deres pårørende, sier Geisel til den tyske avisen.

Sjefen for Forbundskanslerens kontor, Peter Altmaier (CDU) er blant dem som har uttrykket sympati på Twitter.

– Vår sympati og tanker går til de uskyldige ofrene, skriver han i en twittermelding.