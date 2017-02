Eks EU-sjef kan felle Angela Merkel

Tidligere bokselger og EU-sjef, Martin Schulz, er Tysklands nye kansler-favoritt.

Egentlig skulle han bli profesjonell fotballspiller, men etter en kneskade måtte Martin Schulz gi opp drømmen. Nå drømmer han på ny, og det om forbundskansler Angela Merkels plass. En tysk meningsmåling viser at Schulz siste drøm kan bli virkelig.

Hvis tyskerne kunne valgt kansleren direkte ville 50 prosent valgt Schulz og 34 prosent valgt Merkel, viser meningsmålingen.

– Er virkelig Martin Schulz en reell utfordrer til «Mor» Merkel?

– Det er han. Det er ingen andre kandidater som har ligget så godt an på et så tidlig tidspunkt overfor Merkel, sier Ingrid Brekke, tidligere Tyskland-korrespondent for Aftenposten.

4,500 nye partimedlemmer på to uker

Den tidligere presidenten for Europaparlamentet annonserte i november at han ikke kom til å stille til gjenvalg, og at han heller ville stille til valget til nasjonalforsamling i Tyskland som kandidat for det sosialdemokratiske partiet (SPD).

I januar overtok så 61 år gamle Schulz rollen som partileder etter Sigmar Gabriel. Samtidig sluttet SPDs landsstyre seg enstemmig opp om Schulz som kanslerkandidat.

Det viser seg å være en fornuftig avgjørelse ettersom SPD har fått en oppsving med Schulz som partileder. Bare de siste to ukene har partiet har fått mer enn 4500 nye medlemmer, melder tyske medier.

– Partiet elsker Martin Schulz, og mange hopper på Schulz-vognen nå, sier Katarina Barley, SPDs generalsekretær til Politico.

PRESIDENT: Martin Schulz (t.v.) sammen med Tysklands tidligere utenriksminister og nye president Frank-Walter Steinmeier (t.h.). Foto: Rainer Jensen , AP

Det sosialdemokratiske partiet vant søndag fram med sin presidentkandidat, og tidligere utenriksminister Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier fikk 931 av 1239 mulige stemmer i første valgomgang.

Dermed var det ikke nødvendig med en andre valgrunde for å utnevne Steinmeier som Tysklands nye president, skriver NTB.

Høyeste oppslutning på fire år

Partiets oppslutning gikk opp 10 prosent etter at Schulz ble partileder og tyske SPD kan dermed glede seg over den høyeste oppslutningen på fire år, ifølge forskningsinstituttet Forsa.

– Jeg tror han er et nytt ansikt som sosialdemokratene trenger. Partiet har lenge ligget på 20 prosent oppslutning og det å plutselig gå opp 10 prosent er ekstraordinært, sier Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomite til VG.

Tidligere Aftenposten-korrespondent Ingrid Brekke er enig i at oppsvinget er helt enorm.

– Nå ser det ut som at det ikke bare handler om Schulzs popularitet, men at partiene begynner å bli mer jevnstore, sier Brekke.

Former European Parliament chief Martin Schulz, Chancellor candidate of Germany's Social Democratic Party (SPD), gis a press conference at the SPD headquarters in Berlin on January 30, 2017. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN Foto: Odd Andersen , AFP

Angela Merkel har annonsert at hun stiller til en fjerde runde som forbundskansler og har fått støtte sitt eget kristendemokratiske høyreparti CDU og søsterpartiet CSU i Bayern.

– Det er en tretthet i velgermassen etter at Merkel søker sin fjerde periode som kanseller. Det gjør at Schulz, som et nytt fjes, skaper interesse for Tysk politikk og valgkamp. Det er bra i seg selv, sier Hansen Bundt.

Brekke peker også på Schulz som et nytt fjes, men understreker at Merkel fortsatt er veldig populær blant tyskerne.

– Det er en del som er imot Merkel, og enda flere er lei av henne, men hun har fortsatt en solid velgergruppe, og tyskerne er mer trygghetssøkende enn for eksempel norske velgere, sier Brekke.

Ville bli profesjonell fotballspiller

Som ung mann var Schulz på vei til å bli profesjonell fotballspiller, men en kneskade ødela drømmen hans, skriver The Telegraph.

Det gjorde at han droppet ut av eksamen og sak inn i depresjon og alkoholisme.

Tilbake på føttene ble han først bokselger, så lokalpolitiker. I en alder av 31 ble han så den yngste borgermesteren i den tyske delstaten North Rhine-Westphalia.

FOTBALLFAN: Martin Schulz (i midten) poserer sammen med den franske presidenten François Hollande (t.h.) og Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa (t.v.) før Europamesterkapet i fotball 2016. Foto: Kamil Zihnioglu , AFP

– Tysk politikk er full av akademikere, og det kan være en grunn til at Schulz sees på som et friskt pust. Han har også vært mye mer åpen om hans personlige liv enn mange andre kandidater før han, og kan derfor oppfattes mer folkelig, tror Brekke.

Schulz er spesielt kjent for å ha kommet i konflikt med Silvio Berlusconi i Europaparlamentet. Schulz hadde våget å uttale at den daværende italienske statsministeren kunne komme i interessekonflikt med hans medieimperium, og Berlusconi svarte med å foreslå at Schulz kunne prøvespille for en filmrolle som konsentrasjonsleir leder. Det gjorde Schulz spesielt populær på tysk hjemmebane.

Kan en EU-tilhenger bli leder tross voksende EU-skepsis?

Politisk har Schulz lovet å ta kampen opp med nasjonalistiske krefter både i Tyskland og i andre EU-land.

– Det virker som han legger seg på den klassiske sosialdemokratiske linjen når det gjelder spørsmål om minstelønn og arbeidsliv, sier Brekke.

NOBELS FREDSPRIS: Martin Schulz kunne i 2012 motta Nobels fredspris på vegne av EU. Foto: Mattis Sandblad , VG

EU-tilhengeren stiller til valg i Tyskland i det skepsisen til EU vokser i Europa. Hansen Bundt tror dette kan føre til at interessen for Schulz kan gå nedover, til tross for Tysklands store oppslutning om EU.

Hun ser dermed ikke Schulz som en reell utfordrer for Merkel i det lange løp.

– Med tanke på valgene i 2016 skal jeg ikke utelukke noe, men det er fortsatt lenge igjen til valget, og jeg tror at interessen for Schulz kommer til å dabbe av til da, sier Hansen Bundt.