Barket sammen i tysk TV-debatt: Merkel gikk seirende ut

STUTTGART (VG) Kveldens TV-duell mellom Merkel og Schulz var startskuddet på den tyske valgkampen, men tyskere flest er allerede sikre på hvem som vinner valget.

På denne milde septemberdagen i den sør-tyske byen Stuttgart er det ingen tegn til valgkamp. Folk VG treffer på gaten mener valget er avgjort for lenge siden.

– Stakkars Schulz har ikke en sjanse, Merkel er ti ganger mer kjent enn han, sier Mannfred Meisel (53). Han både håper, og er sikker på, at Merkel fortsetter som Tysklands forbundskansler også etter valget den 24.september.

53-åringen mener Schulz ble valgt som SPDs frontfigur fordi partiet ikke hadde andre alternativer.

UKJENT UTFORDRER: Mannfred Meisel (53) håper at Merkel fortsetter og mener at livet i Tyskland vanskelig kan bli bedre enn hva det er i dag. – Schultz har en tøff oppgave, fordi Merkel er 10 ganger mer kjent enn ham, sier Meisel. Foto: Harald Henden , VG



– Valget er allerede avgjort. Og det er helt greit, fordi jeg kan vanskelig se for meg at en endring ville være til det bedre. Jeg mener ikke vi kunne hatt det bedre enn nå, sier Meisel til VG.

Søndag kveld møtte likevel Tysklands forbundskansler Angela Merkel sin hovedutfordrer Martin Schulz til den eneste TV-sendte debatten før det tyske valget 24. september.

Rundt halvparten av tyskerne, 46 prosent, har enda ikke bestemt seg for hvem de skal stemme på, viste en nylig spørreundersøkelse for Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Mange anså derfor TV-debatten som Schulz og Sosialdemokratenes siste sjanse til å vinne over velgere og ta innpå den solide ledelsen til Merkels kristeligdemokratiske parti CDU.

Men Merkel ser ut til å ha kommet helskinnet fra det, selv om direktesendte debatter ikke er hennes sterkeste side.



Det tyske nyhetsbyrået DPA melder at Merkel vant debatten på flere meningsmålinger.

Merkel: – Tyrkia blir aldri EU-medlem

De hardeste angrepene fra Schulz i den 90 minutter lange debatten kom på innvandringsfeltet.



– Inkluderingen av våre europeiske naboer ville vært bedre, sa Shulz om Merkels håndtering av flyktningkrisen i 2015, ifølge Reuters.



– Vi hadde en veldig dramatisk situasjon da. Det kommer en tid i en kanslers liv når hun må bestemme seg, svarte Merkel.

Da Schulz sa han ville avslutte EU-medlemskapsforhandlingene med Tyrkia, svarte Merkel kontant:

– Jeg kan ikke se for meg at de noen gang blir med. Og jeg trodde aldri at det ville skje, sa Merkel ifølge NTB.

– Går knapt an å ha det bedre

Selv om Schulz tidligere i år så ut til å kunne stjele en vesentlig andel av velgerne fra sittende forbundskansler Merkel, har han nå falt kraftig på målingene. I Stuttgart er det ingen av de VG treffer denne søndagsettermiddagen som er opptatt av sosialdemokrat Schulz.

– Jeg synes han er usympatisk. Og det er viktig at man velger noen man stoler på til å sitte ved makten, sier den pensjonerte fysikeren Volker Teubner (76).

DET GODE LIV: Den pensjonerte fysikeren Volker Teubner (76) gir Merkel æren for det gode livet i Tyskland. Schulz synes han er usympatisk. Foto: Harald Henden , VG



I likhet med rundt halvparten av Tysklands 61,5 miliioner stemmeberettigede, planla Teubner å sitte foran TV-skjermen for å følge debatten søndag kveld. Også han heier på Merkel.

– Se på oss, da! Det går vel knapt an å ha det bedre enn hva vi har det i dag. Muligens med unntak av i Skandinavia, dere har det vel kanskje like godt som oss, og dere har jo dessuten flere el-biler, flirer pensjonisten.