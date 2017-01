Avviser tysk innblanding i Frankrikes valg

BERLIN (VG) Angela Merkel møtte i dag Frankrikes presidentkandidat François Fillon i Berlin, men det er «ingen grunn» til at hun vil møte den andre toppkandidaten, Marine Le Pen.

Et møte med Europas mektigste statsleder står nok høyt på ønskelisten hos de fleste politikere, særlig de som forsøker å bli president. Frankrikes konservative presidentkandidat, François Fillon, fikk innvilget audiens hos kansleren da han i dag besøkte Berlin for å holde en tale om Europas fremtid.

Treffet mellom de var ikke åpent for pressen, men allerede dager før Fillon landet i Tyskland, begynte spørsmålene å melde seg om hvorvidt det er riktig at Merkel treffer noen som driver valgkamp i hjemlandet, fordi dette kan tolkes som at Tyskland velger parti.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Facebook: Nora Thorp Bjørnstad Snapchat: @norathorp

På spørsmål om hvorfor de to møttes, påpekte regjeringens talsmann, Steffen Seibert, at Merkel også i 2007 møtte to av de franske presidentkandidatene, nemlig Nicolas Sarkozy og Ségolène Royal.



– Planlegger da kansler Merkel å treffe Marine Le Pen? spurte en representant for pressen.

– Nei, det tviler jeg på.

– Hvorfor ikke?

– Det er ingen grunn til det, svarte regjeringens talsmann.

Den høyrepopulistiske og kontroversielle politikeren Marine Le Pen fra Nasjonal Front leder på meningsmålingene og ligger nå an til å vinne første valgomgang av presidentvalget i Frankrike. Le Pen er en sterk kritiker av Merkel, særlig kanslerens innvandringspolitikk.



HAR MØTTES FØR: François Fillon og Angela Merkel møttes i 2010, da Fillion var Frankrikes statsminister. Etter dagens treff var det ingen pressekonferanse. FOTO: REUTERS

– Ingen «kontaktpunkter»

På videre spørsmål om ikke dette kunne tolkes som en tysk innblanding i den franske presidentvalgkampen, hvor man velger å møte kun kandidatene man foretrekker, kom en blank avvisning fra Merkels talsmann. Da han likevel ble bedt om å utdype hvorfor det ikke var noen grunn til at Merkel skulle møte med lederen for Nasjonal Front, var svaret fra talsmann Seibert:

– Jeg tror det er åpenbart at det mellom politikken Nasjonal Front står for, og den kansleren fører, ikke finnes noen kontaktpunkter overhodet.



LES MER: Marine Le Pen er valgfavoritt: Mykere stil skal vinne velgerne

I helgen hadde Marine Le Pen sin første offentlige opptreden i Tyskland, på en konferanse for europeiske høyrepopulister i Koblenz. Fra talerstolen kom hun med flammende angrep på Merkels immigrasjonspolitikk, til jublende tilskuere.

INGEN TILHENGER AV MERKEL: Lederen av det innvandringskritiske Nasjonal Front kalte Merkels flyktningpolitikk en «katastrofe» da hun talte til europeiske høyrepopulister denne helgen. FOTO: REUTERS

LES OGSÅ: Marine Le Pen til VG: – Vi har vunnet en stor, ideologisk seier

Vil ha ny forsvarsallianse



Hva som ble diskutert på presidentkandidat François Fillons treff med Merkel i dag, er ikke ennå kjent, men i talen han holdt tidligere på dagen ved den konservative tenketanken Konrad Adenauer Stiftung, kom han med radikale planer for hvordan Europa bør møte Trumps « Amerika-først» – politikk.

– Vi må ikke avfinne oss med USAs spilleregler, sa han, og tok til orde for at Europa må «organisere seg selv» i møte med Trumps «aggressive tone».

Som en respons til Trumps utsagn om at NATO er «foreldet», bør Europa lage sin egen militærallianse, sa Fillion til Le Monde i går. Republikaneren sa ingen ting om hvordan en slik allianse skulle forholdt seg til NATO.



POPULÆR KAR: De franske republikanernes presidentkandidat, François Fillon, ble tett fulgt av pressen under sitt besøk i Berlin mandag. FOTO: AFP

Merkel og Fillon er enige når det gjelder økonomisk politikk, men de to har ulike syn på innvandring og en del utenrikspolitiske spørsmål. Det er ikke ventet at Merkel vil gå ut med åpen støtte til Fillon.

Søndag ble det klart at kampen om å være sosialistenes presidentkandidat i Frankrike, nå står mellom Manuel Valls og Benoit Hamon. Regjeringens talsmann kunne ikke si noe om hvorvidt et møte med sosialistenes kandidat vil være aktuelt.

– Det er bare et hypotetisk spørsmål, og slike spørsmål svarer jeg ikke på, sa Merkels talsmann Steffen Seibert til pressen.