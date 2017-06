Angela Merkel snudde: nå kan likekjønnede gifte seg i Tyskland

Tysklands nasjonalforsamling kunne i dag vedta at mennesker av samme kjønn skal få lov til å gifte seg.

Nasjonalforsamlingen i Tyskland stemte i dag fram legalisering av likekjønnet ekteskap, melder BBC. Forbundskansler Angela Merkel har lenge vært motstander av likekjønnet ekteskap, men snudde tidligere denne uken. Mandag fortalte hun at hun hadde endret syn etter at hun hadde møtt et lesbisk par som tok var på åtte fosterbarn.

Lovendringen vil gi likekjønnede personer fulle ekteskapsrettigheter og mulighet til å adoptere barn. Tyskland er et av de siste store landene i Vesten som vedtar dette.