AfD i Tyskland - «fryktet» parti som avviser rasismeanklager

BERLIN (VG) Politiker-ferskingen som har slått Merkel på hjemmebane innrømmer at han og partikollegene ikke alltid tenker seg om før de snakker.

Deres eksplosive vekst i Tyskland blir til stadighet beskrevet som «skremmende». Knapt en dag går uten at både tysk og internasjonal presse skriver om Alternativ for Tyskland. Betegnelsene er ikke milde: «Farlige hat-spredere» , «stadig mer xenofobe» og «antimuslimske», er bare noen av merkelappene partiet har fått.

AfD tar fundamentalt avstand fra Angela Merkels åpne linje mot flyktninger. Likevel, oppfatningen av Alternativ for Tyskland som et innvandringsfiendtlig parti beror på misforståelser, sier en av partiets frontfigurer til VG.

Mannen med det norskklingende navnet Leif-Erik Holm kommer beskjedent og smilende, luntende i dressko for å hilse på. Holm har tredagersskjegg, smårufsete blondt hår, og er motvillig ikledd dress og slips. Et kostymeskifte måtte til da den tidligere radioverten skulle inn i politikken. Nå er han blitt stjerne i det høyrepopulistiske partiet.

– Jeg er ikke særlig tilpass i dress. Jeg liker helst å gå mer avslappet kledd. Slips bruker jeg nesten aldri, det var bare fordi jeg skulle treffe den danske ambassadøren i dag, sier han til VG.

Overrasket over suksess

Holm er på hovedstadsbesøk i Berlin for å forberede en tilværelse som parlamentsrepresentant for AfD for delstaten Mecklenburg- Vorpommern. Han har på kort tid blitt en av toppolitikerne i partiet som siden opprettelsen i 2013 har tatt Tyskland med storm. Nylig fikk Alternativ for Tyskland høyere oppslutning enn Angela Merkels CDU i det som er både Holm – og Merkels hjemstat.

– Det er klart jeg er overrasket over suksessen vi har hatt i løpet av bare tre år. Men det ligger ikke noen hemmeligheter bak hvorfor. Vi har så mange problemer i dette landet, og jeg og med mange synes ikke at de eksisterende partiene har klart å løse disse problemene. Vi gir folk et alternativ, sier 46-åringen, og retter litt på slipset.

STRESS MED SLIPS: Leif-Erik Holm er trives ikke særlig godt i dress. Slips har han kun på seg hvis han må.

– Så klart mye av vår suksess er fundert på folks misnøye. I 2013 var eurokrisen hovedproblemet, men nå er immigrasjon den klart viktigste grunnen for hvorfor vi har blitt så store. Jeg mener at den ukontrollerte innvandringen som vi har nå for tida er ikke bra for landet vårt. Vi så jo nylig at denne Al-Bakr-terroristen fra Syria ville utføre et terrorangrep her. Det viser at nåværende politikk er helt feil for Tysklands sikkerhet, sier Holm til VG.

– Ikke alltid gjennomtenkt

AfDs suksess har vekt oppsikt i et land hvor offentligheten frem til nå har skydd enhver opinion som ligner på det man så under krigens tider. Selv betegner Holm partiet sitt som konservativt og liberaldemokratisk, og «patriotisk, men ikke nasjonalistisk». Partitoppen sier det plager han når noen mener AfD`erne er rasister.

KONTROVERSIELL: Ikke alle liker AfDs politikk.

– Mange politikere og journalister sier at vi er rasister bare fordi vil ha en annen migrasjonspolitikk. Vi vil hjelpe innvandrerne der de er, der hvor krigen herjer. Vi kan ikke hjelpe dem her, det er ikke mulig. Vi må ha kontroll på grensene våre og vi kan ikke slippe dem ukontrollert inn. Men vi er ikke rasister. Hvorfor skulle noen tro det?

– Det er ikke mer enn noen uker siden at partileder Frauke Petry foran en forsamling i Stuttgart sammenlignet innvandrere med søppel. Dere har tatt til orde for at politiet skal skyte mot flyktninger. Hvordan har det seg at slike uttalelser i til stadighet kommer fra AfD, og ikke fra andre partier?

– Det er mulig at enkelte ikke alltid formulerer seg rett. Jeg kjenner ikke til akkurat disse uttalelsene fra Frauke Petry, men jeg kan si at det nok er litt vår egen feil også. Vi er et ungt parti med mange ferske politikere og det er ikke alltid at det vi sier kommer ut som de mest gjennomtenkte formuleringene. Men vårt program ligger klart, alle kan lese det og alle kan forstå at vi ikke er et rasistisk parti, sier Holm.

Kan se Tyskland ut av EU

AfD blir sett på som en sentral representant for Europas nye protestpartier. Selv er Leif-Erik Holm skeptisk til å sammenligne seg med partier i andre land.

– Jeg kjenner ikke partiene i andre land så godt. Jeg tror det er store forskjeller på de partiene som folk kaller «populistpartier». Front National i Frankrike, for eksempel, er nasjonalister. Det er ikke vi. Vi er patrioter, men ikke nasjonalister. Vi ser ikke på oss selv som mer verdt enn andre nasjoner. Skal du sammenligne oss med noen vil jeg si at vi er som Tory`ene (de konservative) i Storbritannia, sier han.

Noe AfD har til felles med flere av de andre protestpartiene anmarsj i Europa nå, er skepsisen til den europeiske unionen EU.

– Hvis ikke det blir slutt på at vi skal betale for Hellas og de andre søreuropeiske medlemslandene, tror jeg at om 5–10 års tid kan tyskerne komme til å si at nå er det nok. Da kan vi begynne å snakke om andre alternativer som kanskje fungerer bedre. Jeg mener at en union med land i Nord-Europa som har lik økonomi som Tyskland, kan fungere. Et nordeuropeisk allianse med Tyskland, Nederland, Danmark og Østerrike er interessant, sier Leif-Erik Holm til VG.

46-åringen sier han måtte ofre drømmejobben da han tok steget inn i politikken.

– Tror du du kommer til å jobbe som radiovert igjen?

– Det håper jeg virkelig. Men jeg tror ikke det kan skje på en stund nå. Det er for mye som må gjøres i Tyskland først.