Advarer mot falske nyheter før tysk valg

Tyske medier og politikere advarer mot falske nyheter etter at den omstridte høyrevridde nettsiden Breitbart la ut en sak der det ble hevdet at en kirke i Dortmund ble påtent nyttårsaften.

Breitbart la ut en sak med tittelen «Avslørt: Mobb på 1.000 mann angrep politiet og satte fyr på Tysklands eldste kirke nyttårsaften». I artikkelen ble det hevdet at mennene hadde messet «Allahu Akbar» (Gud er stor), avfyrt fyrverkeri mot politiet og satt fyr på en historisk kirke, samtidig som at de hadde samlet seg rundt et al-Qaida-flagg og flagget til den Frie syriske hæren.

Fikk du med deg? Tysk politiker sammenliknet innvandrere med kompost

Alle påstandene tilbakevises av politiet i Dortmund, som melder om en relativt rolig nyttårsaften.

– Faren er at disse historiene spres ekstremt fort og lever sine egne liv, sier justisminister Eva Kühne-Hörmann i delstaten Hesse.

– En forsmak

Avisa Frankfurter Allgemeine Zeitung sier Breitbart benyttet seg av overdrivelser og faktafeil for å skape et feilaktig «bilde av kaotiske og borgerkrigslignende tilstander i Tyskland, forårsaket av islamister».

Fyrverkeri startet en liten brann i et stillas på utsiden av kirken omtalt i artikkelen til Breitbart, men brannen ble slukket etter 12 minutter. Kirken er heller ikke Tysklands eldste, slik det omstridte nettstedet hevdet.

Les også: AfD i Tyskland – «fryktet» parti som avviser rasismeanklager

Den tyske avisa frykter at saken, som ble mye delt på sosiale medier, kan være en forsmak på hva slags feilinformasjon og artikler som kan bli delt i forkant av valget i september.

Høyrekreftene i Tyskland er på frammarsj, og støtten til paritet AfD på ytre høyre fløy har økt siden angrepet mot et julemarked i Berlin 19. desember.

Trump-rådgiver

Tysklands mestselgende avis Bild frykter også at lignende situasjoner kan oppstå også i framtida. Avisa pekte blant annet på det faktum at tidligere Breitbart-redaktør Steve Bannon er utnevnt som seniorrådgiver og sjefstrateg i administrasjonen til USAs påtroppende president Donald Trump.

Breitbart har planer om å etablere seg i Tyskland og Frankrike, og Bild advarer og sier nettstedet kan forsøke å «forverre det spente politiske klimaet i Tyskland».