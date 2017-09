Tyskland: Historisk dårlig valg for sosialdemokratene

BERLIN (VG) Mens sosialdemokratene i Tyskland gjør sitt dårligste valg på mange år, entrer det høyrepopulistiske partiet AfD parlamentet for første gang.

I det de første prognosene fra valget i Tyskalnd kom klokken 18 var det som om luften gikk ut av ballongen i Willy-Brandt-Haus i Berlin, som er hovedkvarteret til sosialdemokratene (SDP).

– Det er ikke mulig!, sa en av de svært skuffede tilhengerne i det det ble klart at partiet har gjort sitt dårligste valg på mange år.

De foreløpige prognosene viser 20 prosent oppslutning og partiet blir riktig nok det nest største partiet, men resultatet for (SDP) er imidlertid historisk lave.

Debattinnlegg: Det sosialdemokratiske håpet som svant

Samtidig gjør det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) sin første entré i det tyske parlamentet med en oppslutning på 13,5 prosent, ifølge prognosene.

– Åh, jeg føler jeg må spy!

I det resultatet til AfD kom opp på storskjermen i Willy-Brandt-Haus brøt det ut av en ung kvinne:

– Åh, jeg føler jeg må spy!

VGs reporter på stedet ba henne om å utdype, men det kunne hun ikke fordi kvinnen er ansatt i sekretariat i SPD og har dermed ikke lov til å uttale seg.

Partiet som i senere tid har markert seg som innvandringskritisk og islamkritisk ligger ann til å bli det tredje største partiet i landet.

– Vi kommer til å endre dette landet, sier Alexander Gauland, partileder for AfD, mdeler DPA.

AfD: Kan gjøre brakvalg i Tyskland

SPDs leder Martin Schulz sier at de høyreekstremes inntog i Forbundsdagen er et epokeskifte.

Han har anbefalt partiledelsen å gå i opposisjon, for å hindre at høyrepopulistiske AfD blir det største opposisjonspartiet.

– Vi skal bære det store ansvaret det er å være opposisjonen, sier han.

– Vi må ta fatt på oppgaven å øke vår oppslutning og bekjempe høyreekstremismen, sier Schulz.

Merkel går trolig inn i sin fjerde periode



Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU og søsterpartiet CSU får til sammen 32,5 prosent av stemmene, viser de første prognosene. Merkel ligger dermed an til å gå inn i sin fjerde periode som forbundskansler.

De siste årne har hennes kristenkonservative partiallianse CDU/CSU regjert sammen med sosialdemokratiske SPD. Prognosene tyder på at koalisjonen fortsatt vil ha flertall i nasjonalforsamlingen.

Les: 10 spørsmål og svar om valget i Tyskland

SPD sier imidlertid at det ikke har noen planer om å gå inn i en ny koalisjonsrunde. Schulz ønsker å lede partiet i opposisjon.

– Resultatene er vanskelige og det er bittert, sier han.

– Vi skal fortsette å jobbe mot vårt mål, sier Schulz.

I et intervju med tysk fjernsyn like etter talen til sine tilhengere, sier han at han vil anbefale de andre partiene å gå inn i en såkalt "Jamaica-koalisjon - etter fargene i det jamaicanske flagget. Koalisjonen vil da bestå av CDU/CSU, FDP og Die Grünen – De grønne.

Die Linke får 9 prosent, De grønne 9,5 prosent, og høyreliberale FDP 10,5 prosent, ifølge prognosene.