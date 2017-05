Tysk utenriksminister: Vesten er svekket

Etter Donald Trumps Europa-besøk sier den tyske utenriksministeren at USAs politikk går imot EUs interesser.

Det vakte stor oppsikt da Tysklands forbundskansler Angela Merkel (CDU) etter besøket fra Donald Trump antydet at Europa ikke lenger kan regne med USA. Men etterdønningene fra Trumps Europa-besøk er ikke over.

Nå kommer også hennes utenriksminister Gigmar Gabriel (SPD) med kritikk av den amerikanske presidenten. Utenriksministeren mener USA under Trump er i ferd med å frasi seg sin lederrolle i verden.

- USA blir en mindre viktig nasjon nå, sier Gabriel på et pressemøte i Berlin.

Han antyder ifølge Die Welt at verdens maktstruktuerer er i endring - og at Vestens makt er svekket.

- Det er dessverre et signal om endrete maktforhold i verden. Vesten blir litt mindre, sier Gabriel.

- Kortsiktig politikk



Merkel sa i helgen at «tiden da vi kunne stole fullstendig på andre er litt over, det har jeg lært de siste dagene». Ifølge Die Welt kritiserte den tyske utenriksministeren Trumps klima- og våpenpolitikk.

– Alle som aksellererer klimaendringene ved å svekke miljøvernet, som selger mer våpen i konfliktområder, og som ikke ønsker en politisk løsning på religiøse konflikter, setter freden i Europa i fare, sier Gabriel ifølge tyske DPA.

– Den kortsiktige politikken til den amerikanske regjeringen går imot EUs interesser, sier Gabriel.



- Positivt for Russland



Trump har også fått skarp kritikk for talen han holdt under Nato-toppmøtet i Brussel på torsdag. Det fordi han ikke eksplisitt sa at USA er forpliktet til Natos gjensidige forsvarspakt. Han kom dog med harde krav om at europeiske land må bruker mer penger på forsvar.

Nato-spliden etter Trumps besøk er gledelige nyheter for Europas nabo i øst, sier FFI-forsker Tor Bukkvoll.

- Hvis USA og Europa fremstår som mer splittet, vil Russland se på det som positivt for sin relative makt. De kan tenkte at det i fremtiden vil være enklere å oppnå sine målsetninger hvis det er færre som er forent mot dem, sier Bukkvoll til VG.

Men likevel er dette langt fra hva Russland hadde håpet på, mener han.

- Samlet sett utgjør dette besøket ganske lite for Russland. Jeg tror en del i Kreml så frem til en viss seier for et halvt år siden. At Trump hadde holdt seg til det han sa før han ble valgt, og man hadde fått en Russland-vennlig president i Frankrike, og at Merkel taper valget i september. Hvis de hadde fått tikket av de tre, hadde de sett på det som en stor seier for Russland, sier Bukkvoll.

Usikkerhet



Men Trumps forhold til Russland fortsatt er uklart, Marine Le Pen tapte valget i Frankrike og Merkel kan vinne i Tyskland.

- En analyse fra den russiske opposisjonsavisen Republikk konkluderte i dag med at det ikke ligger en seier for Russland i det som har skjedd nå. Det er vanskelig å se dette som en særlig seier, sier Bukkvoll.



Han sier det er usikkerheten i forholdet til USA som er den største saken for Russland. Akkurat som det etter G7 møtet har blitt stilt spørsmål ved forholdet mellom Europa og USA.