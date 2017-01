Tysk politi beklager ordbruk etter rasismeanklager

BERLIN (VG) Politiet i Köln avviser at storkontrollen av tusen nordafrikanere nyttårsaften var diskriminerende, men sier de angrer på bruken av ordet «nafri». Tyskland er mer polarisert enn på lenge, sier eksperter til VG.

Kvelden før det nye året meldte sin ankomst, var politiet i Köln travelt opptatt med å kontrollere og pågripe folk på byens togstasjon. Så mange som 1.000 mennesker ble politikontrollert på kort tid. Så godt som samtlige skal ha hatt nordafrikansk utseende.

På Twitter annonserte politiet i Köln aksjonen med meldingen « På togstasjonen er flere hundre Nafri`er kontrollert. Mer info følger.»

TVITRET OM «NAFRI`ER» : « På togstasjonen er flere hundre Nafri`er kontrollert. Mer info følger.» , skrev Köln-politiet på Twitter på nyttårsaften, til manges forargelse. SKJERMDUMP: Twitter

– Forferdelig kallenavn



Twittermeldingen og aksjonens tilsynelatende fokus på mennesker av én spesifikk etnisk opprinnelse har fått både politikere, aviskommentatorer og kjendiser i Tyskland til å steile.

« En fordømmelse av en hel befolkningsgruppe bare etter utseendet», kaller Piratpartiets tidligere leder i Berlin, Christopher Lauer, politiets aksjon på nyttårsaften.



Politiets bruk av ordet «Nafri» som betegnelse for mennesker med nordafrikansk opprinnelse, vekker særlig sterke reaksjoner.

– «Nafri» er et forferdelig kallenavn. Jeg synes det er bra at politiet gjennomfører kontroller (…), men denne generaliseringen er helt feil tilnærming. Man kan ikke putte alle som ser nordafrikanske ut i samme bås, sier den marokkansk-ættede komikeren Benaissa Lamroubal til Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Politiet forklarer årets massekontroller av nordafrikanere med å si at de opplevde «aggressive grupper av mennesker» og at tiltakene de gjennomførte var for å avverge kriminelle hendelser, og at aksjonene ikke hadde noe å gjøre med diskriminering, skriver Süddeutsche Zeitung.

Samtidig vedgår politisjef Jürgen Mathies at begrepet «Nafri» i Twittermeldingen ikke skulle vært brukt.

– Helt annen temperatur nå



Da Köln på nyttårsaften i fjor ble åsted for en rekke seksuelle overfall og grov sjikane av kvinner i folkemassene, ble den tyske opinionen endret, forteller generalsekretær i den norske Atlanterhavskomiteen, Kate Hansen Bundt, til VG.



SER ET MER POLARISERT TYSKLAND: Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité Kate Hansen Bundt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er en helt annen tone og temperatur i politiske debatter i Tyskland nå, enn for bare et år siden. Nyttårsaften 2015 er bakteppet for politiaksjonen i år. Politiet fikk dengang mye kritikk for at de ikke hadde agert riktig, og gjennom året som har gått har det blitt virvlet opp stadig nye historier som har blitt en vekker for media og det politiske etablissementet. Det stabile tyske partisystemet utfordres av et stadig voksende og mer islamkritisk Alternativ for Tyskland (AfD). Det skyldes i stor grad frustrasjonen over hvordan myndighetene forholder seg til flyktningkrisen og manglende krav til integrering, sier Hansen Bundt til VG.

– Vanskelig å svelge



– Jeg tror ikke politiaksjonen hadde vekket slike reaksjoner var det ikke for politiets bruk av ordet « Nafris». Denne betegnelsen er vanskelig å svelge for mange tyskere, som på grunn av landets historie er veldig oppmerksom på ikke å forskjellsbehandle noen på grunn av nasjonalitet eller etnisitet, sier førsteamanuensis i europeisk kulturhistorie ved NTNU, Anette H. Storeide, til VG.

Hun sier flyktningpolitikken har blitt et svært betent tema i Tyskland det siste året.

– Det kan se ut som debatten blir stadig mer polarisert nå, noe de regjerende partiene med Merkel i spissen har alt å tape på, mens det innvandringsskeptiske AfD har alt å vinne på. Noen vil kanskje si at det ikke skjer noe annet i Tyskland enn i andre europeiske stater. Men man kommer ikke bort fra at det er en spesiell historisk bismak når man kjenner landets bakgrunn, sier Tyskland-kjenner Storeide til VG.



OMRINGET MENN: Politiet omringer en gruppe menn ved togstasjonen. Hele 1.000 mennesker ble kontrollert og mange pågrepet av politiet på nyttårsaften. Politiet selv betegnet de mistenkte som «nafri`er». FOTO: KAISER/ AP

Fokus på Nord-Afrika

FAKTA: OVERFALLENE I KÖLN * Etter nyttårsfeiringen i Köln i fjor ble tysk politi varslet om en rekke overgrep, ran, tyverier og seksuell trakassering av kvinner. Det ble også anmeldt to voldtekter. * Antall anmeldelser var på over 600. * Etterforskningen ble i stor grad rettet inn mot en gruppe asylsøkere og innvandrere uten lovlig opphold i Tyskland, og har ført til en opphetet debatt om konsekvensene av Tysklands åpne asylpolitikk. ( Kilde: NTB)

Hele 379 saker var under etterforskning etter fjorårets nyttårsaften i Köln. Politiet fortalte på en pressekonferanse noen dager etter at flertallet av de mistenkte var ulovlige immigranter eller asylsøkere, mange med bakgrunn fra Nord-Afrika og arabiske land.

– Da det ble kjent at både terroristen som sto bak angrepene i Nice og terroristen på julemarkedet i Berlin hadde bakgrunn fra det nordafrikanske landet Tunisia, kan det for enkelte ha skapt en særlig skepsis mot borgere fra den delen av verden, sier Atlanterhavskomiteens Kate Hansen Bundt til VG.

