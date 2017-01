William Nygaard om Tyrkia: – Rettsløst og skremmende

ISTANBUL (VG) Arrestasjonene av journalister, forfattere og opposisjonelle i Tyrkia minner om fascistiske metoder, mener William Nygaard.

Den kjente norske ytringsfrihetsforkjemperen, tidligere forlagssjef i Aschehoug, er rystet etter sitt siste møte med Tyrkia.

– Det vi ser er en totalt rettsløs prosess for å kneble ytringsfriheten. Demokratiet er satt til side og det som skjer er skremmende. Det minner om fascistiske metoder, tordner Nygaard.

73-åringen har besøkt Tyrkia 14–15 ganger de siste fem årene, og har sett en gradvis svekkelse av demokratiske rettigheter, der han mener ytringsfrihet er selve hjørnesteinen.

– Endringen i det tyrkiske samfunnet er rett og slett sjokkerende, sier Nygaard.

Ble utsatt for drapsforsøk



Høsten 1993 ble Nygaard kjent verden over etter drapsforsøket mot ham, som kom kort tid etter at han hadde gitt ut Sataniske vers av Salman Rushdie.

Han har fortsatt å kjempe for ytringsfrihet, og Tyrkia er nå blitt en frontlinje i den kampen: 151 journalister, skribenter og forfattere er nå fengslet i landet, flere enn i noe annet land.

Nygaard har vært med en delegasjon fra den innflytelsesrike organisasjonen International PEN, som har besøkt Tyrkia. Da delegasjonen forsøkte å holde en støttemarkering utenfor Silivri-fengselet, der en rekke opposisjonelle og journalister sitter fengslet, ble de stanset av tungt bevæpnet politi.

– Over hundre politifolk omringet minibussene være, og vi ble holdt innesperret av en soldat med maskingevær. En slik brutalitet visualiserer hvor aggressivt reaksjonsmønsteret er, samtidig som vi fikk sendt en støtteerklæring til dem som er fengslet.

STANSET AV POLITIET: Da William Nygaard og resten av delegasjonen fra PEN ville holde en støttemarkering utenfor Silivr-fengselet, ble de holdt tilbake av bevæpnet politi. Nygaard tok disse bildene med sin mobiltelefon. Foto: William Nygaard

Advarer mot folkeavstemning



PEN International bli vanligvis tatt imot av landets øverste politiske ledelse, forklarer president emeritus i PEN, John Ralston Saul. Denne gangen fikk de et møte med kulturministeren og en av presidentens rådgivere.

– Vi sa klart ifra at utenfor Tyrkia blir det sett på som umulig å planlegge en folkeavstemning for å gi presidenten mer makt samtidig som det er unntakstilstand og kritikere av regimet er fengslet og hindret fra å uttale seg, sier Saul.

– Føler du deg trygg på at det budskapet når frem til president Recep Tayyip Erdogan?

– Det kan vi ikke vite sikkert, men vi vet at hans rådgivere forsto hvor alvorlig vi ser på situasjonen her. En folkeavstemning nå vil ikke ha legitimitet.

– Misbruk av unntakstilstand



Som VG skrev i forrige uke har det tyrkiske parlamentet gått inn for å endre grunnloven for å overføre den utøvende makten til presidentembetet. Erdogan har gjort det klart at han ønsker dette avgjort ved en folkeavstemning, samtidig som han vil beholde unntakstilstanden.

– Dersom man innfører presidentsystemet slik det er planlagt, så vil Tyrkia miste muligheten til å vende tilbake mot en mer demokratisk retning. Situasjonen her er ekstraordinært anspent, sier Nygaard.

– Jeg mener at det egentlige kuppet i Tyrkia er misbruket av unntakstilstanden. Jeg tror ikke folk i Norge klarer å forestille seg hvordan rettighetene her innskrenkes, fortsetter han.

GODT BEVOKTET: Soldater utenfor det notoriske Silivri-fengselet i forkant av den første rettssaken knyttet til kuppforsøket, som ble holdt i fengselets tilknyttede rettssal den 27. desember i fjor. Foto: Osman Orsal , Reuters

Lite objektiv presse



Den tyrkiske pressen var i stor grad kneblet av trusselen om rettslig forfølgelse allerede før kuppforsøket i juli, men i etterkant har svimlende 180 medier blitt stengt.

«Det finnes ikke noen fri presse igjen», fastslo journalistenes fagforening til VG i oktober, etter at en rekke journalister og forfattere var blitt fengslet midt på natten. Gürkan Özturan er koordinator for Dokouz8 News, opprettet av journalister som har fått sparken i utrenskningene, og han frykter for sine fengslede kollegaer.

– De som er arrestert holdes isolert, og får knapt treffe sine advokater. Det har vært flere tilfeller der tilgangen til medisinsk hjelp er blitt holdt tilbake. Silivri-fengselet er notorisk og brukes av regjeringen i sine utrenskninger, sier Özturan.

– Det som har skjedd i Tyrkia er at det ikke finnes objektiv presse igjen: Enten er man et talerør for regjeringen, man er pålagt sensur og selvsensur, eller så er man i så kraftig opposisjon at man heller ikke kan være en nøytral nyhetsformidler, fortsetter han.

FÅR MER MAKT: President Recep Tayyip Erdogan ligger an til forsterket makt når grunnlovsendringer skal avgjøres ved en folkeavstemning. Foto: Kayhan Ozer , AP

Dommere forfølges



Heidi Heggdal fra Den norske Dommerforening og Mari Gjefsen fra International Commission of Jurists har gransket det tyrkiske rettsvesenet parallelt med PENs besøk:

– En tredjedel av dommere og aktorer, rundt 4.000 personer, er fratatt sine embeter etter kuppet. Justissektoren kollapser, sier Heggdal.

– Advokater står i fare for å bli anklaget for det samme som sine klienter når de skal forsvare dem, og dommere kan selv bli anklaget om de frifinner noen som er tiltalt for kobling til kuppforsøket, legger Gjefsen til.