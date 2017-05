Wikipedia til retten for å løfte tyrkisk blokkering

ISTANBUL (VG) Wikipedia nekter å endre to artikler den tyrkiske regjeringen krever fjernet. Nå kjemper nettleksikonet mot den tyrkiske blokkeringen.

Striden mellom verdens største oppslagsverk på nett og den tyrkiske staten fortsetter, etter at Wikipedia den 29. april ble blokkert av tyrkiske tele- og kommunikasjonsmyndigheter.

Blokkeringen er blitt opprettholdt av kriminalretten i Ankara, etter at Wikipedia nektet å etterkomme et krav om å fjerne to artikler som tyrkiske myndigheter reagerer på.

De to artiklene viser til påstander om at myndighetene i Ankara har gitt støtte til jihadistkrigere i Syria, noe som også flere tyrkiske medier har skrevet artikler om.

Trussel mot nasjonal sikkerhet



Dette mener «The Information and Communication Technologies Authority» i Tyrkia at er så alvorlig at det gir dem rett til å blokkere Wikipedia. Det vises til at unntakstilstanden i Tyrkia åpner for å blokkere nettsider som kan være en «trussel mot nasjonal sikkerhet» i Tyrkia.

– Til tross for våre påpekninger, ble ikke falske påstander om at Tyrkia støtter terrororganisasjoner fjernet, heter det i en uttalelse fra myndighetene.

Blokkeringen har også medført at Wikipedias grunnlegger Jimmy Wales ikke lenger er velkommen som gjest under arrangementet World Cities Expo i Istanbul fra 15.–18. mai. Det kan man lese på nettleksikonets egen artikkel om at det er blokkert i Tyrkia.

IKKE VELKOMMEN: Jimmy Wales, grunnlegger og promotør av Wikipedia, har fått vite at han ikke lenger er ønsket som gjest under konferansen World Cities Expo i Istanbul. Foto: Giuseppe Cacace , AFP

Brudd på menneskerettigheter



Etter å ha blitt avvist i tingretten, har Wikipedia varslet at de vil ta saken videre til den tyrkiske grunnlovsretten, og eventuelt til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Den tyrkiske transportministeren sier nå at Tyrkia advarte Wikipedia i forkant av å ha blokkert siden deres, gjengir avisen Hürriyet, fra et intervju gitt til tv-kanalen NTV.

– Man kan ikke fremstille Tyrkia som en støttespiller for terrororganisasjoner. De må fjerne den falske informasjonen, så vil vi tillate deres publikasjoner, sier Arslan.

Han legger til at Wikipedia bør åpne et kontor i Tyrkia og betale skatt her.

Flere tyrkiske opposisjonspolitikere har reagert på saken, omtalt det som sensur, og at saken «setter Tyrkia i bås med Nord-Korea». Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales har lovet å ta saken videre rettslig, og uttaler:

– Tilgang til informasjon er en fundamental menneskerett. Tyrkias folk, jeg vil stå sammen med dere i kampen for denne rettigheten.