Vold mot kvinne i shorts skaper protest i Tyrkia

ISTANBUL (VG) Gjerningsmannen angrep den 23 år gamle kvinnen på en offentlig buss fordi hun gikk i shorts. Da han ble løslatt førte det til protester.

Tyrkerne har hatt ni dagers ferie, etter en utvidelse av de religiøse helligdagene, og i et roligere nyhetsbilde har en voldshendelse på en buss i Istanbul fått stor oppmerksomhet i tyrkiske sosiale medier.

Voldshendelsen går nemlig rett inn i den splittelsen som har vokst frem mellom ulike lag i den tyrkiske befolkningen, rundt religionens plass i samfunnet, og har satt i gang en debatt i Tyrkia om et «moralpoliti» er i ferd med å vokse fram.

På dagen som markerer den muslimske offerfeiringen, Eid al-Adha, mandag i forrige uke, ble nemlig en 23 år gammel kvinne sparket i ansiktet av en sint mann på en offentlig buss. Kvinnen gikk kledd i shorts, og mannen anklaget henne for å fornærme hans religion.

Kvinnen anmeldte voldshendelsen og delte sin historie i sosiale medier, noe som fikk stort gjennomslag. Det ble dannet en protestgruppe der kvinner som støttet voldsofferet gikk på busser ikledd shorts.

Da gjerningsmannen, som har innrømmet forholdet, ble løslatt fra retten, økte protestene. En gruppe, «Independent Women Initiative», holdt demonstrasjon ikledd shorts, for å fokusere på at tyrkiske kvinner skal kunne kle seg som de selv vil.

Gjerningsmannen har forklart i avhør at han har en bipolar lidelse, og at han mistet besinnelsen delvis grunnet dette.

Men, han har også vist til at han mener at kvinnens bekledning i shorts er mot islamsk lov, og at «hun gikk kledd i strid med min tradisjon».

– Jeg slår dem som kler seg på en slik fornærmende måte, og mener at staten bør straffe dem som går slikt kledd, skal han ha sagt i avhør.

Nå er gjerningsmannen, som er navngitt og avbildet i flere tyrkiske medier refengslet, og tiltalt for «å spre hat og fiendskap i befolkningen», skriver Hürriyet. Voldsofferet reagerte kraftig på at mannen først ble løslatt, og skrev følgende:

«Han sier at han angriper dem som ikke kler seg på riktig vis, og så løslates han? Hvor er rettferdigheten? Må jeg bli drept før noen reagerer?».

Saken har fått så stor oppmerksomhet at Tyrkias sosial- og familieminister Fatma Betül Sayan Kaya har ringt til voldsofferet for å love at saken tas på alvor, og har uttalt at det skal settes i gang en gransking som ser på lignende hendelser.

Saken har også brakt fokus på en hendelse i Izmir i forrige uke, der en kvinne ble trakassert og slått av en mann på åpen gate – uten at noen reagerte og grep inn.

PS: Tyrkia hadde fram til 2010 et forbud mot at kvinner brukte religiøse hodeplagg i landets universiteter, og fram til 2013 gjaldt det samme forbudet i den offentlige administrasjonen. Nylig ble det tillatt å bruke religiøst hodeplagg for kvinner i politiet.