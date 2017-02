Verdenskjent forfatter om fengsling i Tyrkia: – Latterlige anklager

ISTANBUL (VG) Natt etter natt våkner forfatter Asli Erdogan av at hun ikke får puste. Redselen for å bli fengslet på nytt, slipper ikke taket.

I romjulen ble hun løslatt fra kvinnefengselet Bakirköy. Men de 18 ukene bak murene har satt spor i en av Tyrkias mest kjente forfattere.

– Noe inni meg er ødelagt, forteller Asli Erdogan til VG.

Fremdeles henger faren for ny fengsling over henne. Saken hennes skal opp igjen i mars, passet hennes er beslaglagt, og en livstidsdom er det mest alvorlige utfallet gitt tiltalen. Derfor har hun vært forsiktig i intervjuene hun har gitt så langt, men nå vil hun fortelle i detalj:

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

– Da jeg først ble pågrepet trodde jeg at det ville hjelpe meg å være en internasjonalt kjent forfatter. Jeg tenkte at de ikke ville fengsle meg på anklager som jeg anså som latterlige.

Bakgrunn: Journalister og forfattere arresteres midt på natten

Voldsomme utrenskninger



Utrenskningen etter kuppforsøket i juli i fjor er så omfattende at enkeltsakene drukner i mengden: Over 43.000 er arrestert, over 89.000 pågrepet, og flere enn 123.000 er fratatt sine jobber.

Men saken til forfatter Asli Erdogan, som ikke er i slekt med president Recep Tayyip Erdogan, vakte særskilt oppsikt både innenfor og utenfor Tyrkias grenser.

Det er svært vanskelig å se for seg den spedbygde 49-åringen som noen trussel mot den tyrkiske staten, like fullt ble landets mest alvorlige lovparagrafer brukt mot henne da hun ble pågrepet 16. august i fjor.

Rådgiver for prokurdisk avis



Forfatteren satt da i det såkalte «rådgivende styret» til den prokurdiske avisen Özgür Gündem, og hun hadde i flere år vært en bidragsyter med kommentarartikler.

Hennes navn hadde også figurert i et støtteopprop om anerkjennelse av drapene på armenerne under første verdenskrig, en svært sensitiv sak den dag i dag. Men hun var ikke kjent som noen markant opposisjonell.

– Da politiet ringte på døren lå jeg og sov. Først stormet rundt 15 bevæpnede spesialsoldater med skuddsikre vester, hjelm og masker inn døren. Så fulgte et stort antall sivilkledde offiserer fra antiterrorpolitiet.

– Jeg fikk ta én telefon før jeg forlot leiligheten. Jeg ringte min mor, men jeg visste ikke hvor de skulle frakte meg.

Terroranklage



Først etter tre dager i varetekt ble hun fremstilt for en aktor. Hun kunne omtrent ikke tro det da hun ble anklaget for å ha «splittet den tyrkiske staten». En tiltale som inntil nylig innebar dødsstraff, og som statens hovedfiende, PKK-grunnlegger Abdullah Öcalan, er dømt for.

– Jeg visste at jeg var en omstridt stemme, men sjokket over tiltalen var totalt. Styret i avisen hadde bare en rådgivende rolle, og vi hadde sjekket mange ganger at vi ikke var juridisk ansvarlige.

Hun ble også tiltalt for å tilhøre en terrororganisasjon og for å spre terrorpropaganda, og i motsetning til redaktørene i avisen ble hun ikke løslatt fra varetekt.

– Da jeg ble overført til fengselet ble jeg holdt i fem dager i en isolasjonscelle. Det var veldig skittent, sengen stinket av urin. Jeg fikk ikke vann før jeg kollapset, forteller Erdogan.

LØSLATT: Forfatter Asli Erdogan ble møtt av nære venner i det hun slipper ut av porten ved Bakirköy-fengselet den 29. desember i fjor. Foto: Ozan Kose , AFP

Den siste påstanden, om å bli nektet vann under isolasjon, benektes av tyrkiske myndigheter, men er en gjenganger i fortellingene fra dem som har sittet fengslet etter utrenskningene.

– Da jeg fikk plass i den vanlige avdelingen ble det bedre. De andre innsatte tok veldig godt vare på meg. Solidaritet er et ikke et romantisk ord blant fanger, men en nødvendighet. Jeg tenker mye på de andre kvinnene som er politiske fanger.

Erdogan fikk aldri vite hvor lenge hun skulle holdes i arrest, og ble overrasket da hun ble løslatt.

– Jeg vet at jeg må tilbake i retten, og det er tungt. Ofte føles det som om jeg fortsatt er bak murene. Om natten har jeg mareritt, jeg får ikke puste og våkner av at jeg må kaste opp.

– Kulden i fengselet, som var noe av det verste, har satt seg i meg. Jeg kjenner ikke på følelser lenger, jeg er blitt så glemsk og har ikke energi. Jeg vil skrive om det jeg har opplevd, men det vil ta tid å finne styrken til det.

Les også: Slik strammes grepet mot pressen i Tyrkia

Skuffet over Europa

Under det siste fengslingsmøtet vedgikk aktor at det ikke er bevis for de mest alvorlige tiltalepunktene, men saken er ikke henlagt. Erdogan tror at hun blir dømt for de minst alvorlig punktene, og får en betinget straff.

STØTTE FRA MOREN: Her er Asli Erdogan nettopp løslatt fra fengselet, og får en klem fra moren Mine Aydostlu, som hun nå bor hos. Foto: Ozan Kose , AFP

Hun vet ikke om hun vil fortsette å skrive politiske kommentarer lenger, hun hadde gradvis trappet ned det engasjementet allerede i årene før hun ble fengslet.

– Selv hvis jeg finner motet og styrken til å skrive kommentarartikler på nytt, så finnes det ikke noen fri presse som kan trykke dem lenger.

Ett tema ble vi enige underveis i intervjuet om å droppe: Hennes syn på hennes navnebror presidenten.

– Men jeg må si at Europas reaksjon skuffer meg veldig. Fengslene er overfylte og demokratiet knust. Det fremstår som om man lukker øynene for det som skjer her.

PEN: – Dypt bekymret



Saken til Asli Erdogan ble spesielt tatt opp under ytringsfrihetsorganisasjonen PENs nylig besøk til Tyrkia:

– At en verdenskjent forfatter som henne ble fengslet på et slikt grunnlagt er veldig alvorlig, og vi er dypt bekymret for hennes sak, sier president i PEN, Jennifer Clement, til VG.

Les også: William Nygaard om Tyrkia: – Rettsløst og skremmende